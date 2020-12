Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Fresenius-Aktie (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Die Aktie von Fresenius habe sich zuletzt wieder leicht erholen können. Derzeit kämpfe das Papier mit der charttechnisch wichtigen 200-Tage-Linie. Nachdem Fresenius die Viruskrise zum Beispiel über seine Krankenhaus-Tochter Helios in den vergangenen schon wirtschaftlich zu spüren bekommen habe, würden die Bad Homburger auf wirtschaftlich wieder bessere Zeiten setzen, indem sie für das Jahr 2021 ein erneutes Umsatzwachstum und eine Ergebnissteigerung anpeilen würden. Dies habe die Aktie in dieser Woche beflügeln können."Der Anspruch muss sein, dass wir 2021 nicht nur ein erneutes Umsatzwachstum sehen, sondern auch das Ergebnis wieder steigern", habe der seit Mitte 2016 amtierende Unternehmenschef Stephan Sturm den Nachrichtenagenturen dpa und dpa-AFX gesagt.Derweil habe Fresenius-Chef Stephan Sturm in der Corona-Krise einen zu starken Blick auf die Intensivkapazitäten der Kliniken kritisiert. "Der einseitige Fokus der Politik auf Intensivbetten ist falsch", habe er den Nachrichtenagenturen dpa und dpa-AFX gesagt. Dort, wo es zu Engpässen in Krankenhäusern gekommen sei, sei das meist wegen des Mangels an Intensivpflegekräften geschehen und nicht wegen fehlender Intensivbetten. Den viel diskutierten Personalmangel habe es schon vor der Corona-Krise gegeben, habe Sturm gesagt. Fresenius sei mit der Tochter Helios Deutschlands größter privater Klinikbetreiber. Die Kette behandle jährlich rund 5,6 Millionen Patienten hierzulande.Die Aktie von Fresenius notiere am Donnerstagnachmittag erneut leicht im Plus. Gelinge der nachhaltige Ausbruch über die 200-Tage-Linie, wäre dies ein deutliches positives Signal. Anschließend gelte es jedoch, auch das September-Hoch bei 40,52 Euro zu überwinden. Dies würde ein Kaufsignal für die Fresenius-Aktie bedeuten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.12.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link