XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

68,28 EUR +0,71% (17.07.2018, 10:29)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

68,22 EUR +0,68% (17.07.2018, 10:40)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (17.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktie: Weiter auf Wachstumskurs - AktienanalyseDie Aktie von Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) befindet sich seit mehreren Monaten in einer klassischen Seitwärtsbewegung, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der im DAX notierte Gesundheitskonzern Fresenius sei weiter auf Wachstumskurs. Vorstandschef Stephan Sturm habe auf der Hauptversammlung in Frankfurt am Main den Ausblick für 2018 bekräftigt. Der Umsatz solle demnach währungsbereinigt um 5 bis 8 Prozent und das Konzernergebnis um 6 bis 9 Prozent steigen. "Fresenius ist seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Fresenius wird auch in den kommenden Jahren sehr erfolgreich sein", so Sturm in seiner Rede vor den Aktionären. "Unser Einstieg in den Bereich Biosimilars. Der Ausbau des Bereichs Heimdialyse. Die Internationalisierung von Fresenius Helios. Auch unsere gewaltigen Investitionen in noch mehr Qualität und Effizienz in unserer Fertigung. Das alles sind Beispiele, wie wir heute daran arbeiten, auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Das dynamische Wachstum von Fresenius geht weiter", habe Stephan Sturm gesagt.Fresenius sei ein weltweit aktiver Gesundheitskonzern und daher relativ unabhängig von der konjunkturellen Großwetterlage. Oder anders ausgedrückt: Gesundheit habe immer Konjunktur. Der Fresenius-Konzern stehe auf vier Unternehmens-Säulen, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln würden. Als da wären: Die ebenfalls im DAX notierte Fresenius Medical Care (Dialyse), Fresenius Cabi (Infusionstherapie), Fresenius Helios (Klinikgruppe) und Fresenius Vamed (Management für Gesundheitseinrichtungen).Die Fresenius-Aktie bewege sich in einem langfristigen Aufwärtstrendkanal, dessen untere Begrenzungslinie bei etwa 61 Euro verlaufe. Darunter, bei etwa 60 Euro, befinde sich eine starke horizontale Unterstützung, welche unter anderem durch das Kurstief des vorherigen Jahres definiert werde. Das aktuelle Jahrestief wurde bei 58,96 Euro markiert, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 17.07.2018)Börsenplätze Fresenius-Aktie: