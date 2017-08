XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

72,02 EUR -1,17% (02.08.2017, 11:59)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

72,116 EUR -1,20% (02.08.2017, 12:12)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (02.08.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) weiterhin zu kaufen.Fresenius habe die erfreuliche Geschäftsdynamik auch in Q2/2017 mit Steigerungen ggü. den Vorjahreswerten fortsetzen und die Marktprognosen beim Umsatz sowie beim bereinigten anteiligen Konzerngewinn weiter überbieten können. Zur positiven Umsatzentwicklung (+ 18% auf EUR 8.532 Mio.) hätten wieder alle Unternehmensbereiche und Regionen beitragen können. Das EBIT sei um 14% (währungsbereinigt +13%) auf EUR 1.167 Mio. geklettert. Die EBIT-Marge habe bei 13,7% gelegen (Q1/2017: 14,5%; GJ 2016: 16,0%). Das auf die Anteilseigner entfallende Konzernergebnis sei in H1/2017 um 23% (währungsber.: rund +23%; GJ 2016: 17%) auf EUR 907 Mio. (ohne Sondereffekte: +24% auf EUR 916 Mio.) gestiegen. Der Ausblick für das Gesamtjahr sei bestätigt worden.Fresenius Aussichten würden unverändert positiv bleiben. Fresenius habe mit den Geschäftszahlen für Q2/2017 abermals die vom Vorstand angekündigten glänzenden Aussichten und das angekündigte hohe Wachstumstempo für die nächsten Geschäftsjahre unterstrichen. Mit neuen Rekordwerten habe der erfreuliche Wachstumstrend fortgesetzt und die Markterwartungen geschlagen werden können. Neben den bereits getätigten Übernahmen (insb. der spanischen Krankenhauskette Quirónsalud) könne Fresenius auch von seinem soliden organischen Wachstum profitieren. Abgerundet werde das positive Bild durch die vor kurzem angekündigten Akquisitionen von Akorn und dem Biosimilar-Geschäft der Merck KGaA.Börsenplätze Fresenius-Aktie: