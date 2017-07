Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

77,195 EUR +0,65% (29.06.2017, 12:04)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (29.06.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zur Healthcare-Branche die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) zu kaufen.Fresenius biete ihren Aktionärinnen und Aktionären eine ertragsorientierte Dividendenpolitik. Dabei seien bis zum Geschäftsjahr 2015 insgesamt 23 Dividendenerhöhungen in Folge erfolgt. Für das Geschäftsjahr 2016 sei eine weitere Steigerung um 13% (2015: +25%) auf EUR 0,62 vorgeschlagen worden. An der ertragsorientierten Ausschüttungspolitik wolle der Konzern auch in Zukunft trotz vorgenommener und weiter angestrebter Übernahmen festhalten. Dabei sehe die Dividendenpolitik eine Ausschüttungsquote in der Bandbreite von etwa 20% bis 25% vor. Wie beim Tochterunternehmen FMC signalisiere das erwartete Ergebnis pro Aktie in den nächsten Jahren auch bei Fresenius durchaus Potenzial für weitere Anhebungen.Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet die Healthcare-Branche weiterhin mit dem Rating "positiv" und stuft die Fresenius-Aktie mit dem Votum "kaufen" ein. (Analyse vom 28.06.2017)XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:77,25 EUR +0,85% (29.06.2017, 11:53)