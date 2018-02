Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

66,14 EUR +1,38% (27.02.2018, 13:00)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (27.02.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Bernhard Weininger, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF).Die Q4-Zahlen hätten weitestgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen. Im Gesamtjahr 2017 habe die Guidance erreicht werden können. Der Ausblick für 2018 impliziere einen Dynamikverlust und sei als verhalten zu werten. Aktuell stehe die Entwicklung des Wertpapiers aber im Zeichen der geplanten Akorn-Übernahme. Am 26.02. habe Fresenius eine Untersuchung wegen möglicher Verstöße seitens Akorn gegen FDA-Vorgaben bekannt gegeben. Nach Einschätzung des Analysten habe sich sowohl eine Absage des Deals als auch eine Nachverhandlung des Kaufpreises ergeben können. Strategisch sehe er eine Übernahme zur Stärkung des Geschäfts - gerade vor dem Hintergrund zunehmender Marktmacht der Einkäufer und eines drohenden Margenverfalls - als sinnvoll an. Wegen der schwachen Entwicklung von Akorn bewerte er die Übernahme zu den aktuellen Konditionen aber zunehmend kritisch. Er habe seine Prognosen (u.a. EPS 2018e: 3,43 (alt: 3,50) Euro; EPS 2019e: 3,90 (alt: 3,87) Euro) angepasst.Der Aktienanalyst von Independent Research, Bernhard Weininger, bewertet die Fresenius-Aktie weiterhin mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel sei von 80,00 auf 78,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 27.02.2018)Börsenplätze Fresenius-Aktie:XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:66,22 EUR +1,78% (27.02.2018, 12:48)