Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

64,999 EUR -0,87% (27.12.2017, 13:18)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (27.12.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Das Papier des deutschen Medizinkonzerns sei zuletzt am ersten wichtigen Widerstand bei 67,50 Euro gescheitert. Derzeit sehe es alledings danach aus, als könnt der Titel bald einen neuen Anlauf starten. Das erwarte auch Warburg Research. Das Analysehause habe die Fresenius-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 78 auf 80 Euro erhöht. Das Papier habe zuletzt unter zunehmendem Preisdruck bei der Infusionstochter Kabi in Nordamerika gelitten, habe Analyst Ulrich Huwald in einer Studie geschrieben. Es gebe aber bislang keine konkreten Anzeichen dafür.Ein Investment in die Fresenius-Aktie sei nichts für kurzfristig agierende Anleger, biete langfristig orientierten Investoren jedoch attraktives Potenzial, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.12.2017)XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:64,96 EUR -0,61% (27.12.2017, 13:04)