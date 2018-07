XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (13.07.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "boerse-daily.de":Bei der abgesagten Milliardenübernahme des US-Generikaherstellers Akorn befürchten Investoren am Freitag für Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) hohe Kosten und schickten das Papier deutlich gen Süden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Grund für den Rückzieher des Gesundheitskonzerns seien Unregelmäßigkeiten bei Medikamententests gewesen - Fresenius hätte demnach die Kosten für die Rücknahme von Produkten des Akorn-Konzerns bei einer Übernahme tragen müssen. Fresenius habe in 2013 selbst mit ähnlichen Unregelmäßigkeiten bei Medizintests zu kämpfen gehabt, wie der Konzern sie dem zunächst von ihm umworbenen US-Generikahersteller Akorn heute zum Vorwurf mache. Wegen ähnlicher Probleme bei Akorn habe Fresenius im April die eigentlich geplante milliardenschwere Übernahme des US-Unternehmens abgesagt - Akorn habe dagegen geklagt. Am Gericht müsse jetzt entschieden werden, ob die Bad Homburger den Akorn-Deal berechtigterweise abgeblasen hätten - oder ob sie die vereinbarte Übernahme für 4,3 Milliarden US-Dollar doch noch durchziehen müssten.Ein Blick auf den Kursverlauf seit Sommer letzten Jahres offenbare unterdessen eine klare Abwärtsbewegung, die sich bis Anfang April dieses Jahres auf ein Verlaufstief von 58,96 Euro erstreckt habe. Anschließend habe zwar eine Gegenbewegung zurück an 71,36 Euro vollzogen werden können, das Ganze aber innerhalb eines steigenden Keils. Und solche würden in der Regel wieder zu Unterseite aufgelöst, wie es sich in dieser Woche bereits klar andeute und weitere Verluste nach sich ziehen könnte. Eben jenes Konstrukt könne daher für ein kurzfristiges Short-Investment herhalten, wodurch Anleger in die Lage versetzt würden an einem Kursrücksetzer bei der Fresenius-Aktie zu partizipieren.Aus technischer Sicht gebe es nur wenige Hoffnungen auf eine rasche Stabilisierung der Fresenius Aktie, weitere Rücksetzer zunächst auf das Niveau von 65,36 Euro, darunter sogar auf die Marke von 62,24 Euro kämen jetzt nicht mehr überraschend. Das Gegenszenario sehe hingegen eine sofortige Stabilisierung auf aktuellem Kursniveau vor, aber erst oberhalb von grob 69,76 Euro könne eine positive Ausgangslage für die Fresenius-Aktie entstehen. Dann könnte nämlich eine Erholungsbewegung sogar an die Junihochs von 71,36 Euro aufwärts reichen, darüber maximal jedoch an das Widerstandsniveau von 72,76 Euro. Bullisch wird es jedoch erst darüber werden, das scheint unter den gegebenen Umständen jedoch wenig wahrscheinlich, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 13.07.2018)Börsenplätze Fresenius-Aktie: