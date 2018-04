Börsenplätze Fresenius-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

65,82 EUR -0,51% (19.04.2018, 12:57)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

65,88 EUR -0,42% (19.04.2018, 13:12)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (19.04.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Sektorstudie weiterhin zum Kauf der Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF).Der hessische Konzern habe die erfreuliche Geschäftsdynamik auch im vierten Quartal 2017 mit Steigerungen gegenüber den Vorjahreswerten fortsetzen und erneut die Markterwartungen erfüllen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das auf die Aktionäre entfallende Konzernergebnis im Gesamtjahr 2017 habe weiterhin zweistellig um 16% (bereinigt: +19%; währungsbereinigt: +18%) auf 1.814 Mio. Euro gesteigert werden können. Der Hauptversammlung werde eine auf 0,75 Euro (Vj.: 0,62 Euro; +21%) erhöhte Dividende vorgeschlagen, was die 25. Dividendenerhöhung in Folge (!!!) wäre.Der Vorstand habe auf Basis der starken Geschäftsentwicklung des Jahres 2017 die mittelfristigen Wachstumsziele bis zum Jahr 2020 (Umsatz von 43 bis 47 Mrd. Euro; anteiliges Konzernergebnis von 2,4 bis 2,7 Mrd. Euro) bestätigt. Für das GJ 2018 werde ohne die ausstehenden Akquisitionen von Akorn und NxStage währungsbereinigt bei einem Umsatzwachstum von 5 bis 8% ein Anstieg beim anteiligen Konzernergebnis von 6 bis 9% (exklusive der Kosten für die Weiterentwicklung des Biosimilars-Geschäfts von rd. 10 bis 13%) angestrebt.Fresenius gehöre zu den aktuellen Favoriten der NORD LB im Bereich der Medizintechnikgesellschaften.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link