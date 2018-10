Kursziel

Fresenius-Aktie

(EUR) Rating

Fresenius-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 63 neutral Goldman Sachs Veronika Dubajova 26.10.2018 77 buy Warburg Research Ulrich Huwald 19.10.2018 85 buy Deutsche Bank Gunnar Romer 18.10.2018 75 kaufen Nord LB Holger Fechner 18.10.2018 82 buy Kepler Cheuvreux Oliver Reinberg 18.10.2018 64 halten DZ BANK Peter Spengler 18.10.2018 70 buy CFRA Wan Nurhayati 17.10.2018 80 overweight Barclays Hassan Al-Wakeel 17.10.2018 66 halten Independent Research Bernhard Weininger 17.10.2018 83 outperform Bernstein Research Lisa Bedell Clive 17.10.2018 81,85 buy Berenberg Tom Jones 17.10.2018 83 buy Commerzbank Daniel Wendorff 17.10.2018 59 hold Jefferies James Vane-Tempest 01.10.2018 57 sell UBS Ian Douglas-Pennant 17.09.2018 77 overweight Morgan Stanley Michael Jüngling 03.09.2018 74 hold HSBC Richard Latz 03.09.2018 82 buy Oddo BHF Igor Kim 01.08.2018 75 kaufen LBBW Dr. Timo Kürschner 06.08.2018 75 neutral Merrill Lynch Patrick Wood 10.07.2018

Börsenplätze Fresenius-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

57,96 EUR -1,60% (26.10.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

58,92 EUR +1,90% (29.10.2018, 09:12)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (29.10.2018/ac/a/d)







Bad Homburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Fresenius-Aktie (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) vor Bekanntgabe der Q3-Zahlen zu? 85,00 oder 57,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Fresenius-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Gesundheitskonzern Fresenius SE & Co. KGaA wird am 30. Oktober die Zahlen für das Q3/2018 präsentieren. Am 16. Oktober hat der Medizinkonzern vorläufige Q3-Zahlen vorgelegt.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 16. Oktober zu entnehmen ist, hat Fresenius den Konzernausblick für das Geschäftsjahr 2018 bestätigt und konkretisiert. Umsatz und Ergebnis von Fresenius Medical Care und Fresenius Helios hätten im 3. Quartal 2018 unter den Erwartungen des Unternehmens gelegen. Dies sei durch die sehr gute Entwicklung bei Fresenius Kabi teilweise kompensiert worden. Der Konzernumsatz solle nun währungsbereinigt am unteren Ende der ursprünglichen Bandbreite von 5% bis 8% steigen. Das Konzernergebnis solle nun währungsbereinigt am unteren Ende der ursprünglichen Bandbreite von 6% bis 9% wachsen. Exklusive der Kosten für die Weiterentwicklung des Biosimilars-Geschäfts soll das Konzernergebnis nun währungsbereinigt am unteren Ende der ursprünglichen Bandbreite von ca. 10% bis 13% steigen, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Fresenius-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Gunnar Romer. Der Aktienanalyst der Deutschen Bank hat am 18.10. nach vorläufigen Q3-Zahlen das Kursziel von 85 Euro und das "buy"-Rating für die Fresenius-Aktie bestätigt. Fresenius habe solide Kennziffern im Rahmen seiner Erwartungen vorgelegt, so der Analyst.Dagegen hat Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, am 17.10. das Kursziel von 80 auf 66 Euro reduziert und die Fresenius-Aktie von "kaufen" auf "halten" heruntergestuft. Weininger habe seine kurz- und mittelfristigen Erwartungen gesenkt, nachdem Fresenius wegen einer schwachen Geschäftsentwicklung seiner Töchter Fresenius Medical Care und Helios den Jahresausblick gekürzt habe.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Fresenius-Aktie auf einen Blick: