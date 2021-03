Kursziel

Fresenius-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 44,00 Buy Goldman Sachs Veronika Dubajova 08.03.2021 50,00 Overweight J.P. Morgan David Adlington 26.02.2021 34,00 Neutral Credit Suisse Christoph Gretler 24.02.2021 47,00 Kaufen Independent Research Tobias Gottschalt 24.02.2021 40,00 Kaufen NORD/LB Holger Fechner 24.02.2021 40,00 Neutral UBS AG Whit Mayo 24.02.2021 55,95 Buy Berenberg Bank Tom Jones 23.02.2021 41,00 Outperform Bernstein Research Lisa Bedell Clive 23.02.2021 33,00 Underperform Jefferies & Company James Vane-Tempest 23.02.2021 65,00 Buy Warburg Research Ulrich Huwald 23.02.2021



36,71 EUR +0,49% (10.03.2021, 15:49)



36,86 EUR +0,88% (10.03.2021, 15:35)



DE0005785604



578560



FRE



FSNUF



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (10.03.2021/ac/a/d)







Bad Homburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: FSNUF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 65,00 oder 33,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Fresenius-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Fresenius SE & Co. KGaA hat am 23. Februar die Zahlen zum 4. Quartal 2020 bekannt gegeben.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 23. Februar berichtete, habe die Corona-Pandemie beim Krankenhaus- und Medizinkonzern Fresenius im vergangenen Jahr auf das Ergebnis gedrückt. Fresenius habe im vergangenen Jahr seinen Umsatz zwar leicht um 2 Prozent auf 36,3 Milliarden Euro steigern können, das bereinigte Konzernergebnis sei jedoch um 4 Prozent auf knapp 1,8 Milliarden Euro abgesackt. Währungsbereinigt habe das Minus 3 Prozent betragen.Konzernchef Stephan Sturm habe wegen der Pandemie seine Ziele für 2020 stutzen müssen. Die Aktionäre sollten gleichwohl eine auf 0,88 Euro je Aktie erhöhte Dividende erhalten, nach 0,84 Euro vor einem Jahr.Fresenius rechne wie bereits bekannt auch im neuen Jahr mit belastenden Effekten durch die Pandemie. Der Konzern habe seine Ziele konkretisiert und erwarte nunmehr währungsbereinigt einen Anstieg beim Konzernumsatz im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Die Ziele für das bereinigte Konzernergebnis bestätigte das Management, es soll "mindestens in etwa stabil bleiben", ergänzt die dpa-AFX.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Fresenius kommt dagegen von der Credit Suisse: Die Schweizer Bank hat die Einstufung für die Aktie des Medizinkonzerns nach Zahlen auf "neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die Resultate des Medizinkonzerns zum 4. Quartal erforderten keine großen Veränderungen seiner Schätzungen, schrieb Analyst Christoph Gretler in einer am 24. Februar vorliegenden Studie. Die mäßige Bewertung spiegele die bescheidene Ergebnisentwicklung wider.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Fresenius-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Fresenius-Aktie auf einen Blick: