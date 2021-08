Börsenplätze Frequentis-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Frequentis-Aktie:

25,60 EUR -1,16% (30.08.2021, 09:42)



Xetra-Aktienkurs Frequentis-Aktie:

26,10 EUR 0,00% (30.08.2021, 17:35)



ISIN Frequentis-Aktie:

ATFREQUENT09



WKN Frequentis -Aktie:

A2PHG5



Ticker-Symbol Frequentis-Aktie:

FQT



Kurzprofil Frequentis AG:



Frequentis (ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5, Ticker-Symbol: FQT) steht für Lösungen, die die Welt sicherer machen. Seit über 70 Jahren entwickelt unser Unternehmen sicherheitskritische Informations- und Kommunikationssysteme für die zivile Luftfahrt und die Luftverteidigung. Seit 2001 zählen auch die öffentliche Sicherheit (Polizei, Feuerwehr, Rettungsorganisationen), sowie der Bahn- und Schiffsverkehr zu den von Frequentis adressierten Märkten. Eine ausgeprägte Technologieorientierung und Innovationskraft machen Frequentis zu einem weltweit erfolgreichen Unternehmen und einem verlässlichen Partner - rund 90% der Aufträge basieren im Durchschnitt auf Geschäften mit Bestandskunden auf der ganzen Welt. Ein nachhaltiges profitables Wachstum seit mehr als 30 Jahren spricht für sich. (30.08.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Frequentis-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, streichen in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die Aktie der Frequentis AG (ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5, Ticker-Symbol: FQT), heben aber das Kursziel an.Frequentis habe sich nach dem letztjährigen Verlust infolge der Commerzialbank-Pleite äußerst gut erholt. Der Kommunikationsspezialist habe robuste Umsätze verzeichnet, die bisher größte Übernahme in der Unternehmensgeschichte abgeschlossen und dank niedrigerer Ausgaben, insbesondere in den Bereichen Reisen und Marketing die Prognosen der Analysten und die Konsensprognosen für den Gewinn in zwei aufeinanderfolgenden Halbjahren geschlagen. Jedoch stelle sich die Frage, wie lange das Unternehmen die starke Umsatzentwicklung und die besseren Margen aufrechterhalten könne, da Marketing- und auch Reisekosten mit dem Abflauen der Pandemie wieder ansteigen würden, neue Mitarbeiter eingearbeitet werden müssten und es unklar sei, wie schnell die weitgehend nicht am freien Markt agierenden Kunden von Frequentis neue Produkte abnehmen würden. Angesichts dessen und mit Blick auf die starke Kursperformance der letzten Monate, würden die Analysten vorerst nur begrenztes Aufwärtspotenzial sehen.Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, ändern ihre Empfehlung von "kaufen" auf "halten", erhöhen aber ihr Kursziel auf EUR 28, basierend auf der kürzlich abgeschlossenen Übernahme und höheren pandemiebedingten Kosteneinsparungen. (Analyse vom 27.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity