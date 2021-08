12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Frequentis-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Frequentis-Aktie:

26,40 EUR -2,22% (17.08.2021, 08:17)



Xetra-Aktienkurs Frequentis-Aktie:

26,70 EUR 0,00% (16.08.2021, 17:35)



ISIN Frequentis-Aktie:

ATFREQUENT09



WKN Frequentis -Aktie:

A2PHG5



Ticker-Symbol Frequentis-Aktie:

FQT



Kurzprofil Frequentis AG:



Frequentis (ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5, Ticker-Symbol: FQT) steht für Lösungen, die die Welt sicherer machen. Seit über 70 Jahren entwickelt unser Unternehmen sicherheitskritische Informations- und Kommunikationssysteme für die zivile Luftfahrt und die Luftverteidigung. Seit 2001 zählen auch die öffentliche Sicherheit (Polizei, Feuerwehr, Rettungsorganisationen), sowie der Bahn- und Schiffsverkehr zu den von Frequentis adressierten Märkten. Eine ausgeprägte Technologieorientierung und Innovationskraft machen Frequentis zu einem weltweit erfolgreichen Unternehmen und einem verlässlichen Partner - rund 90% der Aufträge basieren im Durchschnitt auf Geschäften mit Bestandskunden auf der ganzen Welt. Ein nachhaltiges profitables Wachstum seit mehr als 30 Jahren spricht für sich. (17.08.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Frequentis-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Frequentis AG (ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5, Ticker-Symbol: FQT) unter die Lupe.Kein Witz: Die Ergebnisse des Flugsicherheitsspezialisten Frequentis seien unter anderem deshalb so gut gewesen, weil pandemiebedingt Reisekosten hätten eingespart werden können. Zudem habe sich der Bereich Public Transport & Safety von seiner schönsten, weil besonders margenstarken Seite gezeigt.Die Ergebnisse von Frequentis zum H1 21 hätten weit über den Analystenerwartungen gelegen, da die Projektabwicklung im margenstarken Segment Public Transport & Safety (PT&S) hervorragend verlaufen sei und die Reise- und Marketingkosten sehr niedrig geblieben seien. Der Umsatz sei um 9% auf EUR 145 Mio. gestiegen, was fast ausschließlich auf den Bereich PT&S zurückzuführen sei. Das Betriebsergebnis (EBIT), das normalerweise in der ersten Hälfte eines Geschäftsjahres negativ sei, da die Projektabnahme und -abrechnung in der zweiten Jahreshälfte wesentlich stärker ausfalle, sei mit EUR 5,4 Mio. positiv gewesen, verglichen mit EUR -1 Mio. in H1 20.Der Auftragseingang sei jedoch im Vergleich zum recht hohen Vorjahresniveau rückläufig gewesen, insbesondere bei PT&S und trotz der bereits erfolgten Konsolidierung des eines Teils des L3Harris-Geschäfts. Dennoch habe das Management die Prognose verbessert, und gehe nun nur noch von steigenden Umsätzen und Auftragseingängen aus, während es vorher vorsichtig auch ein gleichbleibendes Niveau nicht habe ausschließen wollen. Ersteres entspreche den Analystenschätzungen (EUR 312 Mio.) und liege über den Markterwartungen (EUR 301 Mio.). Die EBIT-Marge werde weiterhin im Bereich von 5 bis 7% gesehen.Das Ergebnis- und Rentabilitätswachstum in H1 möge zwar auch der nicht unironischen Tatsache geschuldet sein, dass ein Flugsicherheitsspezialist während einer Pandemie Reisekosten einspare, zeige aber auch das Potenzial des Unternehmens. Die Reise- und Marketingkosten sollten zwar nach dem Ende der Reisebeschränkungen wieder ansteigen, aber die Virtualisierung der Auftragsabwicklung und die Ergebniskraft von softwarebasierten Plattformlösungen werde bleiben, und damit auch deren langfristiges Potenzial.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.