Kurzprofil Frequentis AG:



Frequentis (ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5, Ticker-Symbol: FQT) steht für Lösungen, die die Welt sicherer machen. Seit über 70 Jahren entwickelt unser Unternehmen sicherheitskritische Informations- und Kommunikationssysteme für die zivile Luftfahrt und die Luftverteidigung. Seit 2001 zählen auch die öffentliche Sicherheit (Polizei, Feuerwehr, Rettungsorganisationen), sowie der Bahn- und Schiffsverkehr zu den von Frequentis adressierten Märkten. Eine ausgeprägte Technologieorientierung und Innovationskraft machen Frequentis zu einem weltweit erfolgreichen Unternehmen und einem verlässlichen Partner - rund 90% der Aufträge basieren im Durchschnitt auf Geschäften mit Bestandskunden auf der ganzen Welt. Ein nachhaltiges profitables Wachstum seit mehr als 30 Jahren spricht für sich. (03.02.2022/ac/a/nw)



Wien (www.aktiencheck.de) - Frequentis-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Frequentis AG (ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5, Ticker-Symbol: FQT) unter die Lupe.Frequentis habe heute überraschend vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht, die über den Analysten- und den Konsenserwartungen gelegen hätten. Dank der guten Geschäftsentwicklung der drei zu Beginn des Jahres 2021 von L3 Harris Übernommenen Unternehmen und profitabler Projektabwicklungen sei der Umsatz auf EUR 330 Mio. gestiegen, ein Plus von 10% gegenüber dem Vorjahr und EUR 9 Mio. über den Analystenerwartungen von EUR 321 Mio. Der Auftragseingang sei auf mehr als EUR 330 Mio. gestiegen, welche aber die einzige Kennzahl in der Veröffentlichung gewesen sei, die nicht über den Analystenprognosen zu liegen gekommen sei, sondern der Analystenschätzung ziemlich genau entsprochen habe. Das vorläufige Betriebsergebnis (EBIT) für 2021 werde auf EUR 28 Mio. geschätzt, ein Plus von 4% gegenüber dem Rekordwert des Vorjahres und deutlich über dem, was die Analysten und der Markt angenommen hätten (EUR 21 Mio.).Die Ergebnisdynamik gelang trotz Reisebeschränkungen, die einige Meilensteinabnahmen hätten verhindern können, aber auch die Reisekosten gesenkt haben, so die Analysten der RBI. Die aus den Zahlen resultierende EBIT-Marge von 8,7% erreiche fast den Vorjahreswert von 9,0% und unterstreiche die Aussagen des Unternehmens über die Rentabilität der für 2021 abgerechneten Projekte.Dies sei die zweite positiv überraschende vorläufige Ergebnismeldung in Folge für Frequentis, dessen Management aufgrund der Unsicherheiten über den Zeitpunkt der Projektfertigstellung in der Regel eher konservativ kommuniziere. Die Analysten würden die Veröffentlichung positiv aufnehmen. Die endgültigen Ergebnisse für 2021 sollten am 5. April 2022 veröffentlicht werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.