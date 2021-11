Angesichts des soliden Geschäftsmodells und der Aussicht auf ein Rekordergebnis im laufenden Geschäftsjahr könnten sich risikobewusste Anleger Stücke ins Depot legen. Ein mittelfristiges Kursziel sehen wir bei 35 Euro, ein Stopp-Loss-Limit sollte bei 22 Euro platziert werden, so die Redaktion der "AnlegerPlus News". (Ausgabe 11/2021)



Frequentis (ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5, Ticker-Symbol: FQT) steht für Lösungen, die die Welt sicherer machen. Seit über 70 Jahren entwickelt unser Unternehmen sicherheitskritische Informations- und Kommunikationssysteme für die zivile Luftfahrt und die Luftverteidigung. Seit 2001 zählen auch die öffentliche Sicherheit (Polizei, Feuerwehr, Rettungsorganisationen), sowie der Bahn- und Schiffsverkehr zu den von Frequentis adressierten Märkten. Eine ausgeprägte Technologieorientierung und Innovationskraft machen Frequentis zu einem weltweit erfolgreichen Unternehmen und einem verlässlichen Partner - rund 90% der Aufträge basieren im Durchschnitt auf Geschäften mit Bestandskunden auf der ganzen Welt. Ein nachhaltiges profitables Wachstum seit mehr als 30 Jahren spricht für sich. (17.11.2021/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Frequentis-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Die seit Mai 2019 börsennotierte Wiener Frequentis AG (ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5, Ticker-Symbol: FQT) kann eine herausragende Unternehmensentwicklung verzeichnen und das, obwohl sich ein wesentlicher Teil des Geschäfts an Flughäfen abspielt, die in Coronazeiten bekanntlich schwach frequentiert waren, wie aus der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News" hervorgeht.Ein Grund mehr, uns die Gesellschaft erneut anzusehen, die wir schon im Mai 2019 an dieser Stelle zu Kursen um 17,70 Euro vorgestellt hatten. Leider fiel die Aktie später unter unseren nachgezogenen Stopp-Loss von 17,48 Euro, so die Redaktion der "AnlegerPlus News".Frequentis sei 1947 gegründet worden und biete weltweit Kommunikations- und Informationssysteme für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben an. Adressierte Segmente seien Air Traffic Management und Public Safety & Transport. Das Geschäftsmodell habe sich auch in Krisenzeiten bewährt, da die Kunden - meist Behörden - langfristig planen und entsprechende Verträge vergeben würden.Zu den Kunden würden Flugsicherungen sowie Kontrollzentralen bei Polizei, Rettung, Feuerwehr, Eisenbahnen, öffentlichem Nahverkehr und Schiffsverkehr zählen. Frequentis sei mit seinen Lösungen Teil der sicherheitskritischen und damit nicht verzichtbaren nationalen Infrastruktur der jeweiligen Länder, die immer vorhanden und betriebsbereit sein müsse.In den Geschäftsjahren 2016-2019 habe Frequentis ein stetiges Umsatzwachstum verzeichnen können, von 252 Mio. Euro im Jahr 2016 auf 304 Mio. Euro im Jahr 2019. Das Konzern-EBIT sei im selben Zeitraum von 12,4 Mio. Euro auf 17,2 Mio. Euro gestiegen. Im Corona-Jahr 2020 sei es dem Frequentis-Management gelungen, den Umsatz mit 299 Mio. Euro fast auf Vorjahresniveau zu halten, bedingt durch eine Sonderabschreibung auf das Finanzvermögen nach der Pleite der Commerzialbank Mattersburg sei das Konzernergebnis jedoch mit 3,4 Mio. Euro ins Minus gerutscht. Dieses Kapitel sei zumindest ökonomisch aber abgehakt.Neben der operativen Entwicklung würden außerdem die bilanziellen Kennzahlen der Gesellschaft überzeugen. Das Eigenkapital habe zum 30. Juni bei 115 Mio. Euro und die Eigenkapitalquote damit bei soliden 40% gelegen. Eine hohe Netto-Cash-Position von 77,2 Mio. Euro ließe Spielraum für mögliche Akquisitionen.Insgesamt gebe es rund 13,3 Millionen Aktien, von denen der Aufsichtsratsvorsitzende Johannes Bardach direkt und indirekt ca. 68% halte. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 26,90 Euro werde das Unternehmen also mit knapp 360 Mio. Euro bewertet.