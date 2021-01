NYSE-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:

30,35 USD -5,13% (15.01.2021, 22:10)



ISIN Freeport-McMoRan-Aktie:

US35671D8570



WKN Freeport-McMoRan-Aktie:

896476



Ticker-Symbol Freeport-McMoRan-Aktie:

FPMB



NYSE Ticker-Symbol Freeport-McMoRan-Aktie:

FCX



Kurzprofil Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.:



Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) ist eine international führende Minengesellschaft mit Sitz in Phoenix, Arizona. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. ist vor allem im Abbau von Kupfer, Gold und Molybdän tätig und bezeichnet sich im Kupfer- wie auch im Molybdänabbau als weltweit größter, börsennotierter Produzent. (18.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Freeport-McMoRan-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kupferunternehmens Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) charttechnisch unter die Lupe.In ihren letzten beiden Analysen der Freeport-McMoRan-Aktie hätten sie auf die langfristige Bodenbildung des Rohstofftitels hingewiesen. Mittlerweile schicke sich das Papier an, das rechnerische Kursziel der strategischen unteren Umkehr von rund 36 USD unmittelbar in Angriff zu nehmen. Der Haussetrend der Aktie sei also absolut intakt und verfüge zudem über ein extrem hohes Momentum. Unter dem Strich könnten Anleger also am Ball bleiben und damit dem trendfolgenden Charakter der Technischen Analyse gerecht werden. Dennoch gewinne bei einem derart starken Trend - schließlich habe sich der Rohstofftitel seit März 2020 mehr als versechsfacht - das Stoppmanagement immer mehr an Bedeutung. Als Beleg kämen die Analysten nochmals auf das bereits angesprochene extrem starke Momentum zurück: So notiere die Relative Stärke (Levy) auf einem historischen Hochstand. Zur Gewinnsicherung könnten Investoren deshalb den Stop-Loss für bestehende Engagements auf das Niveau des 2011er-Tiefs bei 28,66 USD anheben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 18.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:25,475 EUR +1,33% (18.01.2021, 09:08)