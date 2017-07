NYSE-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) ist eine international führende Minengesellschaft mit Sitz in Phoenix, Arizona. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. ist vor allem im Abbau von Kupfer, Gold und Molybdän tätig und bezeichnet sich im Kupfer- wie auch im Molybdänabbau als weltweit größter, börsennotierter Produzent.



Arlington (www.aktiencheck.de) - Freeport-McMoRan-Aktienanalyse von Analyst Lucas Pipes von FBR Capital Markets:

Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Lucas Pipes vom Investmenthaus FBR Capital Markets in Bezug auf die Aktien des Kupferunternehmens Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. weiterhin die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung.

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. habe mit dem Q2-EPS die Konsensprognose verfehlt. Unter operativen Gesichtspunkten habe das Unternehmen die Erwartungen nicht erfüllen können. Zudem seien die Planungen für das Gesamtjahr nach unten korrigiert worden. Die Analysten von FBR Capital Markets sehen darin keine Überraschung, weisen aber gleichwohl darauf hin, dass der langsamere Produktionshochlauf bei der DMLZ-Mine etwas negativ zu werten sei.

Abgesehen davon habe Freeport-McMoRan Copper & Gold mitgeteilt mit den Behörden in Indonesien an einer Lösung der Probleme bis Jahresende zu arbeiten.

Die Analysten von FBR Capital Markets bestätigen in ihrer Freeport-McMoRan-Aktienanalyse das "market perform"-Rating und erhöhen das Kursziel von 12,00 auf 13,00 USD.