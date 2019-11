Berlin-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:

9,87 EUR -2,29% (14.11.2019, 13:43)



Tradegate-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:

9,92 EUR +0,85% (14.11.2019, 14:40)



NYSE-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:

10,81 USD -0,28% (14.11.2019, 14:40, vorbörslich)



ISIN Freeport-McMoRan-Aktie:

US35671D8570



WKN Freeport-McMoRan-Aktie:

896476



Ticker-Symbol Freeport-McMoRan-Aktie:

FPMB



NYSE Ticker-Symbol Freeport-McMoRan-Aktie:

FCX



Kurzprofil Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.:



Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) ist eine international führende Minengesellschaft mit Sitz in Phoenix, Arizona. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. ist vor allem im Abbau von Kupfer, Gold und Molybdän tätig und bezeichnet sich im Kupfer- wie auch im Molybdänabbau als weltweit größter, börsennotierter Produzent. (14.11.2019/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Freeport-McMoRan-Aktienanalyse der Analystin Timna Tanners von BofA Merrill Lynch Research:Laut einer Aktienanalyse spricht Timna Tanners, Aktienanalystin von BofA Merrill Lynch Research, nunmehr eine Kaufempfehlung für die Aktien des Kupferunternehmens Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) aus.Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. habe ein Übergangsjahr hinter sich. Grasberg dürfte im Hinblick auf die Kupfer- und Goldproduktion volle Leistung bringen.Die Kupferpreise hätten Aufholbedarf. Arbeiterstreiks in Peru und Chile sollten diesbezüglich Unterstützung bieten. Schutz vor Abwärtsrisiken könnte von der immer noch relativ starken CTFC (Commodity Futures Trading Commission) Shortposition kommen, so die Analystin Timna Tanners.Die Bewertung des Titels sehe zunehmend attraktiver aus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Freeport-McMoRan-Aktie: