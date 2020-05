Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (28.05.2020/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Fraport-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) charttechnisch unter die Lupe.Nachdem sich in der Corona-Krise zunächst vor allem Technologie- sowie Pharmatitel wacker geschlagen hätten, komme es in den letzten Tagen zu deutlichen Gegenbewegungen bei den sog. "fallen angels". In diese Kategorie falle ohne Zweifel die Fraport-Aktie, die von Anfang Dezember bis Mitte März von rund 80 EUR auf unter 30 EUR eingebrochen sei Der beschriebene Ausverkauf führe zu einer absoluten Extremkonstellation bei einer Vielzahl von quantitativen Indikatoren. Hervorheben möchten die Analysten in diesem Zusammenhang den MACD, denn der Trendfolger generiere bei wöchentlicher Berechnungsweise auf dem niedrigsten Level der gesamten Börsenhistorie des Flughafenbetreibers gerade ein neues Einstiegssignal. Gleichzeitig würden die Bollinger Bänder im Wochenbereich eine extreme Hochvolatilitätsphase signalisieren. Schließlich sei der Abstand zwischen den beiden Begrenzungen des Volatilitätsindikators derzeit größer als während der Baisse im Zuge der Finanzmarktkrise 2008/09. Mit anderen Worten: Die Bollinger Bänder lägen ebenfalls so weit auseinander wie niemals zuvor.In der Vergangenheit sei auf solche Extremsituationen regelmäßig eine Marktberuhigung gefolgt. Zu einem Rückgang der Volatilität komme es dabei insbesondere in Erholungsphasen des Basiswertes. Im konkreten Fraport-Fall werde diese durch einen Doppelboden begünstigt. Dank des jüngst erfolgten Spurts über das Aprilhoch bei 43,96 EUR gelte dieses Trendwendemuster nun als abgeschlossen. Dessen rechnerisches Anschlusspotenzial - abgeleitet aus der Höhe der Formation - lasse sich auf mindestens 10 EUR taxieren, was wiederum zu einem kalkulatorischen Mindestkursziel im Bereich von rund 53 EUR führe. Die nächsten wichtigen horizontalen Hürden würden in Form diverser alter Hoch- und Tiefpunkte sogar erst im Dunstkreis der Marke von 60 EUR warten. Unter Risikogesichtspunkten sei die jüngste Aufwärtskurslücke im Tagesbereich (untere Gapkante bei 42,14 EUR) als Absicherung für neue Long-Positionen prädestiniert. Bei einem Rebreak dieses Levels wäre zudem der beschriebene Doppelboden negiert. Ein enger Stop-Loss auf dieser Basis gewährleiste gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 28.05.2020)Börsenplätze Fraport-Aktie:Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:45,98 EUR +0,57% (28.05.2020, 09:22)