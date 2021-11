(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Fraport-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

69,66 EUR +4,09% (09.11.2021, 09:12)



XETRA-Aktienkurs Fraport-Aktie:

66,96 EUR -0,65% (08.11.2021, 17:35)



ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



NASDAQ OTC-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (09.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Die Erholung des Flugverkehrs von der Corona-Krise stimme den Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport zuversichtlicher für das laufende Jahr. Die Zahl der Fluggäste dürfte in Frankfurt den oberen Bereich der bisherigen Zielspanne von unter 20 bis 25 Millionen erreichen, habe das im MDAX gelistete Unternehmen mitgeteilt. Das Konzernergebnis solle nun sicher positiv ausfallen und der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) solle bei rund 650 bis gut 700 Millionen Euro liegen. Hier sei die Fraport-Spitze bislang nur von 460 bis 610 Millionen ausgegangen.Kumuliert über die ersten neun Monate des Jahres habe das Fluggastaufkommen am Flughafen Frankfurt bei rund 15,8 Millionen Passagieren gelegen. Dies habe einem Minus von 2,2 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020 entsprochen, da sich die Covid-19-Pandemie im Vorjahr erst ab Mitte März stark negativ ausgewirkt habe. Gegenüber dem Vorkrisenniveau von 2019 habe der Rückgang bei 70,8 Prozent gelegen. Im Verlauf des Berichtszeitraums habe sich das Passagieraufkommen aber deutlich erholt und zwischen Juni und September bei rund 45 Prozent des Vorkrisenniveaus gelegen."Nach massiven Verlusten im vergangenen Jahr und einer stark angestiegenen Verschuldung hellt sich die Lage inzwischen auf", habe Fraport-Chef Stefan Schulte am Morgen gesagt. "Der Sommerreiseverkehr lief vergleichsweise gut. Die Kompensationen für die durch die Covid-19-Pandemie entstandenen Verluste an verschiedenen Standorten verbessern unser Ergebnis zusätzlich", so der Vorstandsvorsitzende der Fraport AG.Die Öffnung in Richtung USA werde nun auch die Interkontinentalverkehre sukzessive beleben. "Deshalb sind wir für den Winter etwas optimistischer als noch vor wenigen Monaten", habe Schulte gesagt. Trotzdem bleibe es ein langer Weg, bis man beim Passagieraufkommen wieder das Vorkrisenniveau erreiche und die Verschuldung deutlich reduzieren könne.An der Börse kämen die Quartalszahlen und insbesondere die erneut leicht verbesserte Prognose gut an. Die Fraport-Aktie steige im frühen Handel via Tradegate zeitweise auf 68,88 Euro.Zu den (hier in der vergangenen Woche erwarteten) positiven fundamentalen Fakten geselle sich ein gutes Chartbild. Der Kursausbruch der Fraport-Aktie über das Juni-Hoch hinaus sei nachhaltig geglückt. Nun sei der Weg Richtung des bisherigen Allzeithochs aus November 2019 bei 79,26 Euro frei."Der Aktionär" habe Fraport Anfang Juni bei 58,10 Euro mit Ziel 80 Euro zum Kauf empfohlen. Engagierte Anleger lassen ihre Gewinne laufen, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" zur Fraport-Aktie. Die Stopp-Loss-Marke sei auf 50 Euro hochgezogen worden. (Analyse vom 09.11.2021)