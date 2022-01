"Der Aktionär" hat Fraport Anfang Juni 2021 zum Kauf empfohlen. Das Kursziel für den Flughafen-Betreiber wurde mit 80 Euro ausgegeben, bei 50 Euro empfiehlt sich eine Stopp-Loss-Order, so Martin Mrowka. (Analyse vom 17.01.2022)



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (17.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Deutschlands größter Flughafen habe im vergangenen Monat eine stärkere Erholung von der Krise gezeigt. In Frankfurt seien dreimal so viel Passagiere wie im Vorjahr gezählt worden. Im Gesamtjahr 2021 habe Fraport fast ein Drittel mehr Fluggäste verzeichnet. Dennoch seien die Zahlen vor der Pandemie noch weit entfernt. Die Fraport-Aktie lege im MDAX zu.Der Frankfurter Flughafen sei im Jahr 2021 ein Stück aus seinem Corona-Tief herausgekommen. Dank der gestiegenen Reisenachfrage im Sommer und der Öffnung der USA im Herbst habe Deutschlands größter Flughafen im Gesamtjahr rund 24,8 Millionen Passagiere und damit fast ein Drittel mehr als im ersten Corona-Jahr 2020 gezählt, wie der Betreiberkonzern Fraport am Morgen mitgeteilt habe.Damit habe das Aufkommen wie erwartet am oberen Ende der vom Vorstand ausgegebenen Prognose gelegen, aber noch fast zwei Drittel niedriger als vor der Pandemie: Im Jahr 2019 seien an dem Airport fast 70,6 Millionen Fluggäste abgefertigt worden - so viele wie nie zuvor.Im Dezember habe sich eine stärkere Erholung von der Krise gezeigt - trotz neuer Reisebeschränkungen wegen der Omikron-Variante des Coronavirus. Fraport habe 2,7 Millionen Passagiere und damit gut dreimal so viele wie ein Jahr zuvor gezählt, allerdings immer noch 44 Prozent weniger als im Dezember 2019.Deutlich besser sei es im Cargo-Geschäft gelaufen, das infolge der Pandemie und ihrer Folgen einen regelrechten Boom erlebe. Im Gesamtjahr 2021 sei der Frankfurter Flughafen auf rund 2,27 Millionen Tonnen gekommen, fast 19 Prozent mehr als 2020 und knapp neun Prozent mehr als 2019.Die Fraport-Aktie reagiere auf die Zahlen am Montag-Vormittag mit einem Kursplus auf 65,30 Euro. Erst am vergangenen Freitag habe die Schweizer Großbank UBS ihr Kursziel für Fraport von 63 auf 68 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "neutral" belassen.Im weiteren Verlauf des Jahres 2022 dürfte das Thema der Wiedereröffnung von Flughäfen wahrscheinlich allmählich von den Fundamentaldaten als wichtigstem Kurstreiber des Sektors abgelöst werden, habe UBS-Analyst Cristian Nedelcu in einer Branchenstudie geschrieben. Derzeit unterschätze der Markt noch das Umsatzpotenzial des Einzelhandelssegments europäischer Airports in den Jahren 2022 und 2023.Fraport dürfte das Corona-Tal der Tränen durchschritten haben. Zwar lägen die Geschäftsaussichten für 2022 noch im Nebel. Doch für die kommenden Jahre scheine der Flughafenbetreiber gut aufgestellt. Wenn der Kurs auch das November-Hoch bei fast 70 Euro überwinde, wäre der Weg frei zu alten Höhen.