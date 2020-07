Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (03.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Die Stimmung beim Frankfurter Flughafenbetreiber bleibe getrübt. Wegen der anhaltenden Corona-Flaute wolle Fraport die Möglichkeit der Kurzarbeit bis in den übernächsten Sommer nutzen. Das habe Fraport-CEO Stefan Schulte in einem Interview mit der "Wirtschaftswoche" gesagt. Für Analysten dränge sich weiterhin der Einstieg nicht auf."Gemessen an den Passagierzahlen haben wir vereinfacht gesagt für die Hälfte der Belegschaft noch mindestens anderthalb Jahre keine Beschäftigung", habe Flughafenchef Stefan Schulte in der "Wirtschaftswoche" gesagt.Seine Forderung laute daher klipp und klar: Eine Verlängerung der Kurzarbeit von derzeit bis März bis mindestens in den Sommer 2022.Der Flughafenbetreiber Fraport habe zwischenzeitlich rund 18.000 der 22.000 Beschäftigten in Kurzarbeit geschickt, teilweise auch nur anteilig. Vor allem für die Abfertigung von Passagiermaschinen werde am größten deutschen Flughafen derzeit deutlich weniger Personal benötigt als vor der Pandemie. In einzelnen Bereichen wie der Fracht gebe es aber auch mehr Arbeit als zuvor.Die momentane Situation im Luftverkehr bleibe schwierig. Charttechnisch sei die Aktie wieder ins Niemandsland gefallen. Für eine nachhaltige Erholungsbewegung bedürfe es stärkerer Impulse.Anleger sollten bis dahin an der Seitenlinie bleiben, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.07.2020)Mit Material von dpa-AFX