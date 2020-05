Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

46,68 EUR +0,17% (28.05.2020, 09:56)



ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (28.05.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fraport: Prinzip Hoffnung - AktienanalyseAm Frankfurter Flughafen herrscht weiterhin gähnende Leere, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Vom 18. bis 24. Mai habe der Flughafenbetreiber Fraport (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) an Deutschlands größtem Airport nur 65.659 Fluggäste und damit 95,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor gezählt. Das Aufkommen an Fracht und Luftpost sei im Vergleich zur entsprechenden Woche des Vorjahres um 17,4 Prozent auf 36.345 Tonnen gesunken. Die Zahl der Flugbewegungen sei um 83 Prozent auf 1.776 Starts und Landungen zurückgegangen. Die Fraport-Aktie habe zuletzt dennoch ordentlich zulegen können. Auf Wochensicht sei es um mehr als 9,4 Prozent nach oben gegangen, seit Ende April betrage das Plus sogar gut 25 Prozent.Es sei vor allem die Hoffnung auf eine schrittweise Lockerung von Reisebeschränkungen, die Anleger aus der Deckung locke. Gestärkt worden sei diese von ermutigenden Aussagen von TUI-Chefs Fritz Joussen. "Ab Ende Juni wollen wir pünktlich zu den Sommerferien wieder fliegen", habe der Manager in der Samstagsausgabe der Düsseldorfer "Rheinischen Post" gesagt. Mallorca solle demnach schon bald angesteuert werden, Österreich, Griechenland, Zypern, Kroatien und Bulgarien seien ebenfalls sehr gut vorbereitet. "Es wird eine Dynamik der Öffnungen geben, weil es keinen Grund für einen dauerhaften Lockdown des Tourismus gibt", so Joussen. Ob dem wirklich so ist, wird sich zeigen müssen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 21/2020)Börsenplätze Fraport-Aktie:Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:46,60 EUR +1,92% (28.05.2020, 09:42)