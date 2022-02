Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (07.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Die Analysten von Morgan Stanley hätten sich zuversichtlich über die Fraport-Aktie geäußert. Die US-Investmentbank habe den Titel von "Equal-weight" auf "Overweight" heraufgestuft und das Kursziel von 64 auf 73 Euro erhöht. Analyst Nicolas Mora habe in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie seine Präferenzen unter Flughafenbetreibern neu geordnet - und setze dabei stärker auf Werte mit Chancen im Einzelhandel und einem internationalen Fußabdruck. Fraport sei dabei seine Nummer Eins.Das Thema Einzelhandel werde für Fraport tatsächlich wichtiger. Gerade seien die Frankfurter voll integrierter Partner des Lufthansa-Vielflieger-Programms Miles & More geworden. Zukünftig sollten Passagiere am Frankfurter Flughafen die Möglichkeit erhalten, bei Einzelhändlern sowie den Fraport-eigenen Serviceeinrichtungen am Flughafen Prämienmeilen zu sammeln und einzulösen.Zudem werde es eine so genannte Co-Brand Servicekarte geben, mit der M&M-Karten-Inhaber von weiteren Vorteilen profitieren sollten. Die Einbindungen aller Partner vor Ort werde Schritt für Schritt innerhalb der nächsten Jahre erfolgen, habe Fraport mitgeteilt.In der vergangenen Woche habe sich auch das Analysehaus Kepler Cheuvreux positiv zu Fraport geäußert. Statt Lufthansa empfehle Analystin Ruxandra Haradau-Doser nun Fraport als "Sector most Preferred Stock" in der Luftfahrt-Branche.In den jüngsten Börsenturbulenzen habe die Fraport-Aktie sich gut gehalten, sowohl GD200 als auch GD50 seien verteidigt worden. Ein weiterer Aufstieg zunächst bis zum Zwischenhoch aus November bei 70 Euro sei charttechnisch denkbar.DER AKTIONÄR habe für die Fraport-Aktie ein Kursziel von 80 Euro ausgegeben. Die Stopp-Loss-Marke sollte nun auf 55 Euro hochgezogen werden, so Martin Mrowka. (Analyse vom 07.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)