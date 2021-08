Börsenplätze Fraport-Aktie:



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (30.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Die im Sommer spürbar gestiegene Passagiernachfrage an den deutschen Flughäfen lasse bereits wieder nach. Laut dem Flughafenverband ADV seien in der Woche vom 16. bis 22. August erstmals seit Monaten wieder weniger Passagiere gezählt worden als in der jeweiligen Vorwoche.Fraport werde seine Verkehrszahlen für August voraussichtlich in der zweiten September-Woche vorlegen. Im Juli habe allein der Flughafen Frankfurt rund 2,85 Mio. Passagiere gezählt und habe damit den höchsten Monatswert seit Beginn der Corona-Krise verbucht. Vor dem Hintergrund niedriger Inzidenzwerte und steigender Impfraten hätten insbesondere traditionelle Urlaubsdestinationen eine steigende Nachfrage verzeichnet, habe es seitens Fraport geheißen. An einzelnen Spitzentagen seien bereits rund 60% des Vorkrisenniveaus erreicht worden. CEO Stefan Schulte habe zur Vorlage der Quartalszahlen auch für August gute Passagierzahlen erwartet.Die Fraport-Aktie gehöre im MDAX am Montag-Vormittag in freundlichem Börsenumfeld zu den schwächeren Werten. Sie pendele damit weiterhin zwischen den gleitenden Durchschnitten für 50 und 200 Tage.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link