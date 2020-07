Börsenplätze Fraport-Aktie:



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (07.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Die Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen hätten sich in der vergangenen Woche weiter etwas verbessert, würden aber aufgrund der Coronakrise auf sehr niedrigem Niveau bleiben. Vom 29. Juni bis 5. Juli habe Fraport an Deutschlands größtem Airport rund 251.000 Fluggäste und damit 83,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor gezählt.Im Vergleich zur Vorwoche seien das gut 78.000 Fluggäste mehr gewesen, als der Rückgang noch 89,3 Prozent betragen habe.Zwar würden seit Juni viele Fluggesellschaften wieder mehr Flüge anbieten, nachdem der Passagierverkehr wegen der coronabedingten Beschränkungen seit Ende März weitestgehend zusammengebrochen sei. Branchenvertreter würden aber erwarten, dass erst in einigen Jahren das Vorkrisenniveau erreicht werde.Der negative Analystenkommentar überschatte die positive operative Entwicklung des Flughafenbetreibers. Die Fraport-Aktie sei größter Verlierer im MDAX mit einem Minus von vier Prozent. DER AKTIONÄR rechne ebenfalls damit, dass mittelfristig nicht mit einer Erholung des Kurses zu rechnen sei. Dafür seien gehaltvollere Impulse notwendig.Ein Einstieg in die Fraport-Aktie drängt sich daher erst mal nicht auf, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link