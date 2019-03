Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:

67,40 EUR +0,45% (21.03.2019, 09:28)



Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

67,70 EUR +0,56% (21.03.2019, 09:43)



ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (21.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Flughafenbetreiber Fraport (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) hat Bilanz für das Geschäftsjahr 2018 gezogen, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Fraport habe seinen Wachstumskurs mit neuen Rekorden bei Umsatz und Gewinnen fortgesetzt. Das Unternehmen habe von einem starken Passagierwachstum profitiert. Neben dem Heimatstandort Frankfurt sei der Konzern weltweit an 25 weiteren Flughäfen beteiligt. Bereinigt um die Ausbauinvestitionen hätten sich die Einnahmen um 7,8% auf mehr als 3,1 Mrd. Euro erhöht. Rund zwei Drittel des Anstiegs seien dabei auf die internationalen Beteiligungen entfallen. Firmenlenker Dr. Stefan Schulte habe insbesondere die brasilianischen und griechischen Flughäfen hervorgehoben, die wesentliche Beiträge zum Umsatzwachstum beigesteuert hätten.Überproportional zu den Einnahmen hätten sich die Gewinne erhöht. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe um 12,5% auf 1,13 Mrd. Euro zugelegt. Der Nachsteuerprofit habe sich sogar um 40,6% auf 505,7 Mio. Euro verbessert. Darin enthalten sei allerdings ein Sonderertrag von 75,9 Mio. Euro aus dem Verkauf der Anteile am Flughafen Hannover. Aber auch ohne diesen Effekt habe Fraport die selbst gesteckten Ziele für das Geschäftsjahr 2018 erreicht. Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung möchten Vorstand und Aufsichtsrat die Dividende von 1,50 auf 2,00 Euro je Aktie erhöhen. Ein entsprechender Vorschlag solle der Hauptversammlung am 28. Mai 2019 unterbreitet werden.Im laufenden Geschäftsjahr 2019 erwarte Fraport weiterhin Wachstum an allen Standorten. Die Steigerungsraten dürften jedoch geringer ausfallen als 2018. Demnach solle die Zahl der Fluggäste am Frankfurter Standort nur um 2% bis 3% zulegen. 2018 habe der Konzern hier ein Plus von fast 8% auf 69,5 Millionen verbucht. Beim Umsatz erwarte der Vorstand daher für 2019 nur einen leichten Anstieg auf rund 3,2 Mrd. Euro. Das EBITDA werde trotz der wegfallenden Erlöse aus dem Verkauf der Hannover-Anteile auf einem Niveau zwischen etwa 1,16 und 1,195 Mrd. Euro erwartet. Zudem habe der Vorstand seine Zuversicht bezüglich der mittel- und langfristigen Perspektiven betont. Demnach würden die aktuellen Ausbauprojekte die Basis für weiteres, langfristiges Wachstum legen.Nach Einschätzung der Analysten der DZ BANK sei das Geschäftsmodell von Fraport relativ krisensicher. Daher sähen die Analysten der DZ BANK das Unternehmen auch im Fall einer weiteren konjunkturellen Abkühlung gut aufgestellt, um von der weltweit steigenden Reisebereitschaft, der wachsenden Mittelschicht in Asien sowie der zunehmenden Internationalisierung und Globalisierung zu profitieren. Bereits jetzt sei der Konzern sehr gut im Markt positioniert, um die sich bietenden Chancen zu nutzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Fraport-Aktie: