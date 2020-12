Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Fraport-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:

44,70 EUR -6,68% (21.12.2020, 12:11)



Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

45,32 EUR -6,52% (21.12.2020, 12:26)



ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (21.12.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Die Hoffnung auf eine nachhaltige Erholung der Reisebranche durch die bald breit verfügbaren Impfstoffe gegen das Coronavirus verfliege zum Wochenstart. Schuld sei eine besonders ansteckende Mutation aus Großbritannien. Die EU-Staaten würden die Schotten herunterlassen, die Aktien der Luftfahrt-Branche würden abwärts folgen.Nach der Bekanntmachung einer neuen, besonders ansteckenden Variante des Coronavirus in Großbritannien gehe die Angst vor einer noch schnelleren Ausbreitung der Lungenkrankheit um. Mehrere EU-Staaten hätten Einreisen aus dem Vereinigten Königreich unterbunden. Deutschland habe zum Beispiel fast alle Flugverbindungen mit England gestoppt. Der Eurotunnel sei geschlossen worden, Fährverbindungen zwischen Großbritannien und dem Festland unterbrochen.Mit den Maßnahmen würden starke Kursverluste im Luftfahrt- und Reisesektor einhergehen. Hoffnungen auf eine baldige Belebung des Flugverkehrs und wieder besserer Geschäfte der Konzerne würden verfliegen. Besonders große Abschläge würden Hersteller von Flugzeug-Triebwerken wie MTU Aero Engines oder Rolls Royce erleiden, die zeitweise um 4,5 beziehungsweise mehr als zehn Prozent absacken würden.Am deutschen Markt hätten Lufthansa-Aktien zeitweise 6,6 Prozent verloren. Die Anteilscheine der britisch-spanischen Airline-Holding IAG - die Muttergesellschaft von British Airways - seien sogar um 17 Prozent eingebrochen.Die neuen Reiserestriktionen seien "keine guten Nachrichten für die Fluggesellschaften und zeigen die Risiken auf, mit denen diese weiterhin behaftet sind", habe Analyst Daniel Roeska vom Investmenthaus Bernstein geschrieben. Allerdings könnten sich weitere Kursverluste in den kommenden Tagen für Schnäppchenkäufe lohnen angesichts mittelfristig wieder besserer Aussichten für die Luftfahrtbranche."Anleger wollen angesichts der negativen Schlagzeilen und der bevorstehenden Feiertage lieber erst einmal Kasse machen", habe Analyst Milan Cutkovic vom Broker Axi in einem Marktkommentar geschrieben. Vom Tief des Reise- und Freizeitsektors Mitte März habe sich dieser in neun Monaten verdoppelt.Die Angst vor dem Coronavirus wachse durch die neue Variante wieder. Mit einer Mutation des Corona-Virus würden die kommenden Monate für die Flugzeug-Branche noch härter als gedacht."Der Aktionär" habe zur Zurückhaltung bei Luftfahrt-Aktien geraten. Nach den neuen Unsicherheiten könnte sich jedoch auf gedrücktem Niveau ein vorsichtiger Einstieg lohnen. Mutige Anleger sollten auf eine Beruhigung am Markt warten. Bereits engagierte Anleger halten ihre Papiere, beachten jedoch die Stopp-Loss-Marken, so Martin Mrowka. Bei Airbus etwa hatte "Der Aktionär" den Stopp auf 63 Euro hochgezogen. (Analyse vom 21.12.2020)