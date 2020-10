Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (13.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Mit den zunehmenden Corona-Infektionszahlen würden die Passagierzahlen von Flugreisen fallen. Und so sei es auch wenig verwunderlich, dass der Flughafen-Betreiber Fraport im September einen Rückschlag erlitten habe. Gegenüber August sei die Zahl der Fluggäste am Frankfurter Flughafen um rund 360.000 gesunken.Fraport habe im September an Deutschlands größtem Airport knapp 1,15 Millionen Fluggäste und damit 82,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor gezählt. Im August habe der Rückgang im Jahresvergleich "nur" 78,2 Prozent betragen. Das Aufkommen an Fracht und Luftpost sei im September ebenfalls gesunken, und zwar im Jahresvergleich um 5,2 Prozent auf 162.558 Tonnen.Aufgrund neuer Infektionswellen hätten die Regierungen in Europa seit Mitte August wieder verstärkt Reisewarnungen für wichtige Urlaubsregionen und ganze Länder erlassen. Damit sei die Erholung des Flugverkehrs in der Corona-Krise wieder ausgebremst worden, die nach der Aufhebung der Reisewarnungen innerhalb der EU Mitte Juni begonnen habe.Branchenvertreter würden damit rechnen, dass der Passagierverkehr erst in einigen Jahren wieder das Niveau aus der Zeit vor der Coronavirus-Pandemie erreichen werde.Die Fraport-Aktie sacke am Dienstag um über vier Prozent auf 33,86 Euro ab. Spannend werde in den kommenden Tagen, ob der MDAX-Titel die technische Unterstützung bei 32 Euro verteidigen könne. (Mit Material von dpa-AFX)Solange sich das Flugreisen-Geschäft nicht wieder deutlich belebe, bleibe die Fraport-Aktie in einer Seitwärts-Range gefangen. Investments haben keine Eile, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.10.2020)