Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Welche Aktien derzeit besseres Potenzial versprechen, lesen Sie in der neuen Ausgabe vom AKTIONÄR, die seit heute im Zeitschriftenhandel erhältlich ist. Oder einfach hier als E-Paper. Dazu einfach auf das folgende Bild klicken.



Börsenplätze Fraport-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:

33,08 EUR -4,06% (25.09.2020, 12:59)



Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

33,06 EUR -4,89% (25.09.2020, 13:14)



ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (25.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Die deutlich ansteigenden Zahlen von Corona-Neuinfektionen würden bei den unmittelbar von der Pandemie betroffenen Unternehmen am Freitag für überdurchschnittliche Kursverluste sorgen. Die Sorge wachse, dass sich die Perspektiven für die Wirtschaft wieder eintrüben würden. Am deutschen Aktienmarkt stünden neben Lufthansa auch Fraport-Aktien besonders unter Druck.Nach Ansicht des deutschen Flughafen-Verbands ADV spitze sich die wirtschaftliche Lage der deutschen Flughäfen weiter zu. Die Betreiber würden auch für die kommenden Jahre mit hohen Verlusten rechnen, wie Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel heute anlässlich des Welttourismus-Tages (am Sonntag) erklärt habe.Für die Flughäfen setze sich der Lockdown faktisch fort, wenn weiterhin nur rund 20 Prozent der Vorjahrespassagiere unterwegs seien. Jeder zweite der rund 1,1 Millionen Jobs in der deutschen Luftverkehrswirtschaft sei bedroht.Beisel habe den erwarteten Einnahmerückgang der Flughäfen auf bis zu 4 Milliarden Euro im laufenden und bis zu 2 Milliarden Euro im kommenden Jahr bei einem Gesamtumsatz von 6,5 Milliarden Euro im corona-freien Vorjahr 2019 beziffert. Ohne Zugang zu frischem Kapital drohe zahlreichen Flughäfen die Insolvenz, habe der Verband gewarnt.Die Erstattung der in der Krise aufgelaufenen Vorhaltekosten sei daher das Mindeste, was an staatlicher Unterstützung erwartet werde. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) habe ein Konzept für die Regionalflughäfen angekündigt, um die Infrastruktur zu erhalten. Dabei habe er ausdrücklich die Vorhaltekosten für die offen gehaltenen Flughäfen anerkannt, die allein für die drei Lockdown-Monate rund 700 Millionen Euro betragen hätten.Die Schweizer Bank Credit Suisse habe Fraport heute mit "underperform" und einem Kursziel von 30 Euro bestätigt. Die Markterwartungen für die Erholung des Verkehrsaufkommens am Frankfurter Flughafen in den beiden kommenden Jahren seien immer noch zu hoch, habe Analyst Arthur Truslove in einer aktuellen Studie geschrieben.Der Flughafenbetreiber bleibe auf staatliche Finanzhilfen angewiesen, um die Corona-Krise zu bewältigen. Bis sich das Geschäft wieder deutlich belebe, werde es dauern."Der Aktionär" rät seit Wochen, bei der Fraport-Aktie an der Seitenlinie zu verharren, so Martin Mrowka. (Analyse vom 25.09.2020)