Börsenplätze Fraport-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:

34,02 EUR -3,79% (27.07.2020, 14:35)



Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

33,98 EUR -5,30% (27.07.2020, 14:48)



ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv.l (27.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Die Fraport-Aktie gehöre zu Wochenbeginn mit einem Minus von rund fünf Prozent zu den schwächsten Werten im MDAX. Grund dafür seien die deutlich steigenden Corona-Zahlen und erste wieder in Kraft getretene Reisebestimmungen wie die Quarantäneanordnung in Großbritannien. Auch Analysten würden keinen Grund zur Freude beim Frankfurter Flughafenbetreiber sehen.Die US-Großbank J.P. Morgan habe für die Luftfahrtbranche drei Belastungsfaktoren festgestellt: Neben dem neuerlichen Anstieg der Coronavirus-Infizierten in mehreren europäischen Ländern die Entscheidung Großbritanniens, Urlaubsrückkehrer aus Spanien wieder in eine Quarantäne zu schicken. Des Weiteren drücke die Prognose von Ryanair das Stimmungsbild. Die irische Fluggesellschaft gehe für das Geschäftsjahr 2020/21 davon aus, nur 60 Millionen Passagiere zu befördern. Zuvor habe das Unternehmen weniger als 80 Millionen beförderte Passagiere in Aussicht gestellt.Die DZ BANK habe den fairen Wert für die Fraport-Aktie vor Quartalszahlen von 36 auf 34 Euro gesenkt und die Einstufung auf "halten" belassen. Aufgrund der erheblichen negativen Auswirkungen der Pandemie auf den weltweiten Flugverkehr erwarte das Institut für den Flughafenbetreiber ein historisch schlechtes Quartalsergebnis. Daher hätten die Analysten ihre Umsatz- und Gewinnschätzungen für 2020 nochmals nach unten geschraubt.Ein Einstieg drängt sich daher nicht auf, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.07.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link