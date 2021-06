Die Fraport-Aktie habe seit Herbst 2020 bereits ordentlich an Boden gut gemacht. Die Perspektiven im Flugverkehr dürften die Aktie des Flughafenbetreibers noch weiter aufwärts treiben.



"Der Aktionär" meint: Anleger mit längerfristigem Horizont können sich ein paar Fraport-Aktien ins Depot legen, so Martin Mrowka. (Analyse vom 02.06.2021)



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (02.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Nach mehr als einem Jahr corona-bedingten Stillstands habe am Dienstag wieder der Flug- und Passagierbetrieb am Terminal 2 des Frankfurter Flughafens begonnen. 48 Airlines würden in ihr Stamm-Terminal zurückkehren. Noch halte sich der Andrang der Reisenden in Grenzen. Doch die Buchungszahlen für den Sommer würden zeigen: Das komme noch mehr. Derweil hätten die Aktionäre auf der Fraport-Hauptversammlung wichtige Weichenstellungen abgesegnet.Die Fraport-Aktionäre hätten dem Konzern grünes Licht für eine mögliche Kapitalerhöhung gegeben. Sie hätten auf der virtuellen Hauptversammlung am Dienstag unter anderem die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit eines Bezugsrechtsausschlusses (Genehmigtes Kapital II) in Höhe bis zu knapp 459 Millionen Euro abgesegnet. Das entspreche rund 49,62 Prozent des bestehenden Grundkapitals.Man wolle sich ein möglichst breites Spektrum an Finanzierungsmöglichkeiten offenhalten. Aktuell sei aber keine Kapitalerhöhung geplant, habe CEO Stefan Schulte den Aktionären zuvor in einer Rede gesagt. "Derzeit - und das sage ich ganz deutlich - gibt es aber keine Pläne, diese Optionen tatsächlich zu nutzen", so Schulte. "Im Gegenteil: Wir sehen aktuell deutliche Zeichen der Erholung und blicken optimistisch in die Zukunft."Der Flughafenbetreiber habe sich im schwierigen Jahr 2020 verschlankt und stehe nun besser da. "Wir haben umfassende Sparmaßnahmen umgesetzt und unsere Liquidität massiv erhöht", so Schulte. "Wir haben unsere Flughäfen im Eiltempo fit gemacht für einen Betrieb unter Pandemiebedingungen."Zur Durchführung seines diesjährigen Mitarbeiterbeteiligungs-Programms werde Fraport nun eigene Aktien zurückkaufen. Zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche würden bis zu 75.000 Aktien, entsprechend etwa 0,08 Prozent des Grundkapitals, über die Börse zurück erworben, habe die Fraport AG angekündigt. Der Aktienrückkauf laufe vom 4. bis zum 30. Juni 2021 und werde bis zu 4,2 Millionen Euro kosten. Die zurückgekauften Aktien dürften ausschließlich als Belegschaftsaktien eingesetzt werden.Fraport - der Konzern halte Beteiligungen an 31 Flughäfen weltweit - blicke insbesondere für seinen Heimatstandort Frankfurt optimistisch in die Zukunft. Viele internationale Airlines hätten ihre Langstreckenflüge ab Frankfurt gebündelt, so Vorstandschef Schulte auf der Hauptversammlung. "Dadurch haben wir in der Krise - wenn auch auf sehr niedrigem Niveau - Marktanteile gewonnen. Denn die Airlines setzen ihre Flieger zunächst dort ein, wo sie eine gute Auslastung haben."Dies bestätige auch eine aktuelle Luftverkehrsprognose von Intraplan. Diese habe Fraport beauftragt, um die Zukunftsszenarien zu bewerten. Das Ergebnis: Die langfristigen Wachstumstrends im Luftverkehr würden durch die Krise nur mäßig gebremst.Auch das Analysehauses Travel Data + Analytics (TDA) bestätige hohe Buchungszahlen in Deutschland. "Die wöchentlichen Neubuchungsumsätze in der dritten Maiwoche übertreffen sogar das Umsatzniveau, das vor Corona im Vergleichszeitraum 2019 gebucht wurde." TDA werte die Buchungen für organisierte Reisen unter anderem in Reisebüros aus."Viele Bundesbürger sitzen sozusagen auf gepackten Koffern und greifen zu, sobald Reiseoptionen und -freiheiten winken", habe TDA analysiert.Der Flughafen Frankfurt sei für den kommenden Reise-Boom gut im Markt positioniert. Vor dem Hintergrund der Verluste im Jahr 2020 und auch des aktuell noch schwierigen Umfelds zahle das Unternehmen keine Dividende.