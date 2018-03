Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:

85,28 EUR +0,66% (13.03.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

85,10 EUR +0,31% (13.03.2018, 18:57)



ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (13.03.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktie mit Kaufsignal - ChartanalyseDer Flughafenbetreiber Fraport (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) glänzt mit starken Passagierzahlen an seinem Heimatdrehkreuz in Frankfurt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Im Februar hätten gut 4,4 Mio. Passagiere den größten deutschen Flughafen genutzt, was einer Steigerung von gut 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat entspreche. Aber auch die Frachtmenge mit einem um 3,2 Prozent gesteigerten Aufkommen und die Flugbewegungen (+7,6 Prozent) hätten laut einer Fraport-Mitteilung vom Dienstag merklich zugelegt. Die endgültigen Geschäftszahlen für 2017 lege Fraport aber erst am Freitag, den 16. März vor.In der letzten charttechnischen Besprechung vom 5. März 2018: "Fraport: Handelschance am EMA 200" sei nach einem Test des gleitenden Durchschnitts EMA 200 um 80,80 Euro eine kurzfristige Aufwärtsbewegung favorisiert worden und habe die Aktie wie erwartet an die obere Begrenzung des kurzfristigen Abwärtstrendkanals aufwärts geführt. In den letzten beiden Tagen habe der Wert auf gleichbleibendem Niveau konsolidiert, setze sich heute aber zur Oberseite ab und tendiere weiter gen Norden. Streng genommen liege nun ein Kaufsignal vor und könne bestens für den Aufbau von Long-Positionen genutzt werden.Das jetzt freigesetzte Kurspotenzial beim Wertpapier des Flughafenbetreibers Fraport sei durch den Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend merklich gestiegen und habe jetzt Platz bis zum EMA 50 bei derzeit 87,43 Euro freigesetzt. Darüber könnte sogar noch die Marke von glatt 90,00 Euro angesteuert werden, bis wohin risikofreudige Investoren über ein Long-Investment setzen könnten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Fraport-Aktie: