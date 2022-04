Ganz anders bei einem Sieg Le Pens: Die Reaktion der Märkte könnte deutlich heftiger ausfallen. Le Pen stehe der Europäischen Union sehr kritisch gegenüber, auch wenn sie inzwischen auf einen "Frexit" verzichte. Darüber hinaus sei ihr Wirtschaftsprogramm auf soziale Maßnahmen ausgerichtet, die das Haushaltsdefizit und die französische Verschuldung noch stärker belasten würden. Bei einem Sieg von Le Pen könnte es deshalb zu einer Ausweitung der Risikoaufschläge bei französischen Staatsanleihen gegenüber deutschen Bundesanleihen kommen. Der französische Leitindex CAC 40, der die 40 größten Aktiengesellschaften in Frankreich umfasse, könnte nachgeben und der Euro gegenüber dem US-Dollar abwerten.



Falls es zu diesem Szenario kommen sollte, wären jedoch die Parlamentswahlen am 12. Und 19. Juni entscheidend, da Le Pens Partei "Rassemblement National" bisher nur durch wenige Abgeordnete im Parlament vertreten sei. Bliebe es dabei, wäre sie wohl gezwungen, eine Art "nationale Koalition" zu bilden und ihre politische Agenda abzuschwächen.



Kurzum: An den Finanzmärkten bleibe es nach den Wahlen am Sonntag entweder sehr ruhig - oder es werde turbulent. (19.04.2022/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Heute ist das wahrscheinlichste Szenario bei den Präsidentschaftswahlen ein Sieg von Emmanuel Macron, der in allen Umfragen vorne liegt, auch wenn der Abstand zu Marine Le Pen geringer sein soll als bei der letzten Stichwahl, so Jean-Marie Mercadal, Head of Investment Strategies bei OFI Asset Management.In diesem Fall rechne er nicht mit Reaktionen an den Finanzmärkten, da Macrons Sieg bereits in die Kurse eingepreist sei und von ihm keine größeren politischen Kursänderungen zu erwarten seien.