High Noon in Paris: An diesem Sonntag entscheidet sich, wer künftig die zweitwichtigste Ökonomie der Eurozone regiert, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Macrons Chancen stünden nicht schlechtDie französischen Meinungsforscher hätten eine gute Erfolgsbilanz: Sowohl die Umfragen vor der Wahl 2017 als auch vor dem ersten Wahlgang 2022 hätten weitgehend den Ergebnissen entsprochen. Gehe es nach der Wettbörse PredictIt, scheine die Stichwahl entschieden. Sie habe die Wahrscheinlichkeit beziffert, dass Macron weitere fünf Jahre Präsident bleibe, zuletzt auf 93 Prozent. Gehe der Favorit tatsächlich als Sieger hervor, dürften auch die Investoren jubeln - und der jüngst gestartete Aufwärtstrend des Leitindex womöglich einen zusätzlichen Schub erhalten. Sollte sich hingegen die Lage in der Ukraine weiter zuspitzen, dürfte auch der CAC 40 (ISIN: FR0003500008, WKN: 969400) unter Druck geraten. Schließlich würden auch Frankreich die unterbrochenen Lieferketten und die hohen Öl- und Gaspreise zu schaffen machen. Anleger sollten also behutsam agieren - und vor allem im derzeit herausfordernden Umfeld nicht alles auf eine Karte setzen.