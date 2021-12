7. Nach Kenntnis von GSC Research halten Investoren, die mit 2,5% oder mehr an der GSC Holding AG als Mutter von GSC Research beteiligt sind (siehe www.gsc-ag.de), unmittelbar Aktien der Gesellschaft oder darauf bezogene Derivate.



Kurzprofil Francotyp-Postalia Holding AG:



Der international agierende börsennotierte FP-Konzern (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH) mit Hauptsitz in Berlin ist Experte für Lösungen, die das Büro- und Arbeitsleben einfacher und effizienter machen. Das Unternehmen hat vier Geschäftsbereiche: Frankieren & Office Solutions, Mail Services, Software & Business Process Automation sowie IoT. Als Marktführer in Deutschland und Österreich sowie weltweit drittgrößter Anbieter von Frankiersystemen ist der Konzern mit seiner fast 100-jährigen Unternehmensgeschichte eine feste Größe. Das Unternehmen ist in zehn Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und über ein Händlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Der Konzern erzielte 2020 einen Umsatz von rund 196 Mio. Euro. (09.12.2021/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Francotyp-Postalia-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Francotyp-Postalia Holding AG (FP) (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH) unverändert mit "kaufen" ein.Nachdem auch das dritte Quartal des ablaufenden Geschäftsjahres 2021 über den Erwartungen ausgefallen sei, habe der Vorstand der Francotyp-Postalia Holding AG (FP) seine Guidance zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten anheben können. Insgesamt sei die Entwicklung im Neunmonatszeitraum vor allem ertragsseitig deutlich über den ursprünglichen Prognosen verlaufen. Dies habe zum einen daraus resultiert, dass die Belastungen durch die COVID-19-Pandemie im Jahresverlauf nachgelassen hätten. Zum anderen hätten durch die im Rahmen des Transformationsprogramms FUTURE@FP umgesetzten Restrukturierungen bereits Kosteneinsparungen von mehr als 5 Mio. Euro generiert werden können.Auch nach dem aktuellen Übergangsjahr seien weitere Maßnahmen zur Profitabilitätssteigerung geplant. Neben der Weiterentwicklung des Produktportfolios stehe für 2022 insbesondere die Einführung eines neuen ERP/CRM Systems auf der Agenda. In Verbindung mit dem neuen Operating Model sollten so zusätzliche Vereinfachungen und Digitalisierungen interner und externer Prozesse und damit weitere Einsparpotenziale realisiert werden.Angesichts der bereits sichtbar werdenden Erfolge von FUTURE@FP, der weiteren anstehenden Maßnahmen, des robusten und Cashflow-starken Geschäftsmodells sowie der vorhandenen finanziellen Spielräume würden die Analysten der GBC AG positiv gestimmt bleiben, dass FP den Weg der Transformation zu einem nachhaltig profitablen, internationalen Technologiekonzern weiterhin konsequent voranschreiten werde.Vor dem Hintergrund ihrer erneut heraufgesetzten Schätzungen hätten die Analysten der GBC AG auch ihr Kursziel für die FP-Aktie weiter von 4,40 Euro auf 4,80 Euro angehoben. Auf dieser Basis biete das Papier aktuell ein Kurspotenzial von über 57 Prozent.Mögliche Interessenkonflikte:1. GSC Research und/oder ihre verbundene Unternehmen haben in den letzten zwei Jahren Research-Berichte im Auftrag der Gesellschaft erstellt.5. Der Verfasser oder andere Mitarbeiter von GSC Research halten unmittelbar Aktien der Gesellschaft oder darauf bezogene Derivate (Gegenwert >500 Euro).