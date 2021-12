NYSE-Aktienkurs Fortuna Silver Mines-Aktie:

Kurzprofil Fortuna Silver Mines Inc.:



Fortuna Silver Mines Inc. (ISIN: CA3499151080, WKN: A0ETVA, Ticker-Symbol: F4S, Toronto Stock Exchange-Symbol: FVI, NYSE-Symbol: FSM) ist ein Silberproduzent mit Sitz in Vancouver, Kanada. In Peru und Mexiko werden zwei Minen betrieben. (23.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fortuna Silver Mines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Fortuna Silver Mines Inc. (ISIN: CA3499151080, WKN: A0ETVA, Ticker-Symbol: F4S, Toronto Stock Exchange-Symbol: FVI, NYSE-Symbol: FSM) unter die Lupe.Die Probleme in Mexiko seien endlich gelöst. Der kanadische Konzern könne sich wieder auf seine Wachstumsprojekte wieder fokussieren. Die Fortuna Silver Mines-Aktie habe sich mittlerweile von ihrem Tief wieder lösen können und sei einfach viel zu günstig bewertet. Das Unternehmen dürfte mit guten Zahlen das Vertrauen der Anleger zurückgewinnen. Fortuna Silver Mines gehöre zu den heißen Turnaround-Kandidaten für das kommende Jahr, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.12.2021)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Fortuna Silver Mines-Aktie:3,537 Euro +1,64% (23.12.2021, 20:48)Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Fortuna Silver Mines-Aktie:5,12 CAD +0,99% (23.12.2021, 20:37)