Tradegate-Aktienkurs Fortuna Silver Mines-Aktie::

5,65 Euro -11,28% (26.04.2021, 15:55)



TSE-Aktienkurs Fortuna Silver Mines-Aktie::

8,25 CAD -14,42% (26.04.2021, 15:42)



ISIN Fortuna Silver Mines-Aktie::

CA3499151080



WKN Fortuna Silver Mines-Aktie::

A0ETVA



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

F4S



TSE-Ticker-Symbol Fortuna Silver Mines-Aktie::

FVI



Kurzprofil Fortuna Silver Mines Inc.:



Fortuna Silver Mines Inc. (ISIN: CA3499151080, WKN: A0ETVA, Ticker-Symbol: F4S, TSE-Symbol: FVI) ist ein Silberproduzent mit Sitz in Vancouver, Kanada. In Peru und Mexiko werden zwei Minen betrieben. (26.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fortuna Silver Mines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Fortuna Silver Mines Inc. (ISIN: CA3499151080, WKN: A0ETVA, Ticker-Symbol: F4S, TSE-Symbol: FVI) unter die Lupe.Das sei eine faustdicke Überraschung. Nachdem es in den vergangenen Tagen und Wochen merklich ruhig geworden sei in Sachen Übernahmen, melde sich die Branche zurück. Der Silber- und Goldproduzent Fortuna Silver Mines, der Minen in Argentinien, Peru und Mexiko hat, werde aktiv. Der Konzern, der ins Visier von Fortuna Silver Mines geraten sei, sei aber eine wirkliche Überraschung.Bislang sei Fortuna Silver Mines in Lateinamerika aktiv gewesen. Jetzt wage sich der kanadische Konzern auf einen anderen Kontinent - nach Afrika, genauer gesagt nach Westafrika. Dort übernehme Fortuna Silver Mines den Goldproduzenten Roxgold. Roxgold habe eine produzierende Mine in Burkina Faso. Das Projekt mit dem Namen Yaramoko produziere rund 130.000 Unzen Gold jährlich. Die eigentliche Fantasie bei Roxgold sei aber Seguela, ein Projekt in der Elfenbeinküste. Hier habe der Konzern erst vor eineinhalb Wochen eine Wirtschaftlichkeitsstudie veröffenlicht. Seguela habe das Potenzial, die Produktion von Roxgold zu verdoppeln. Mit anderen Worten: Fortuna Silver Mines kaufe 130.000 Unzen Produktion und eine mögliche Verdopplung der Produktion in den kommenden drei Jahren. Die Kapitalkosten dafür würden sich auf rund 150 Mio. USD belaufen. Insgesamt werde der Deal mit Roxgold mit 1,1 Mrd. CAD (Kanadische Dollar) bewertet. Anleger würden je Roxgold-Aktie 0,283 Fortuna Silver Mines-Aktien und 0,001 CAD in bar erhalten.Fortuna Silver Mines wage sich damit raus aus der eigenen Komfortzone. Der Konzern verlasse den amerikanischen Kontinent und expandiere nach Afrika. Die Synergien dürften sich in überschaubaren Rahmen halten. Fortuna Silver Mines werde damit primär zum Goldproduzenten und setze den eingeschlagenen Weg damit konsequent fort. Schon mit dem Bau der Lindero Mine in Argentinien habe man Silber etwas den Rücken gekehrt und habe das Hauptgeschäftsfeld mehr in Richtung Gold verlagert. Ein überraschender Deal, der aber auch zeige, die Auswahl an aussichtsreichen Projekten nehme weiter ab. Konzerne müssten sich aus der Komfortzone wagen, um noch wachsen zu können, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.04.2021)Börsenplätze Fortuna Silver Mines-Aktie:NYSE-Aktienkurs Fortuna Silver Mines-Aktie::6,69 USD -13,23% (26.04.2021, 15:41)