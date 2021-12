Börsenplätze Fortinet-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fortinet-Aktie:

310,70 EUR +1,14% (23.12.2021, 16:51)



NASDAQ-Aktienkurs Fortinet-Aktie:

352,55 USD +1,26% (23.12.2021, 16:43)



ISIN Fortinet-Aktie:

US34959E1091



WKN Fortinet-Aktie:

A0YEFE



Ticker-Symbol Fortinet-Aktie:

FO8



NYSE Ticker-Symbol Fortinet-Aktie:

FTNT



Kurzprofil Fortinet:



Fortinet (ISIN: US34959E1091, WKN: A0YEFE, Ticker-Symbol: FO8, NASDAQ Ticker-Symbol: FTNT) ist ein Anbieter von vollintegrierten, leistungsstarken Sicherheitslösungen für die gesamte IT-Infrastruktur. Das Unternehmen bietet Netzwerk- und Content-Sicherheit sowie Secure-Access-Produkte, die Informationen austauschen und in einer kooperativen Fabric zusammenwirken. Die zentrale Plattform stellt hierbei die Fortinet Security Fabric kombiniert Security-Prozessoren, ein intuitives Betriebssystem und angewandte Threat Intelligence.



Die Plattform bietet einen einheitlichen, umfassenden, integrierten und automatisierten Ansatz und ermöglicht Transparenz und stärkere Kontrolle bei gleichzeitig einfacherer Administration. Eine weitere Produktgruppe stellt die Enterprise Firewall-Plattform FortiGate mit umfassenden Next-Generation-Sicherheits- und Netzwerk-Funktionen dar. Darüber hinaus vermarktet das Unternehmen Produkte für Cloud Security und Sicherheitslösungen für das Internet of Things und Operational Technology. (23.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fortinet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Fortinet (ISIN: US34959E1091, WKN: A0YEFE, Ticker-Symbol: FO8, NASDAQ Ticker-Symbol: FTNT) unter die Lupe.Der Cybersecurity-Spezialist Fortinet gehöre zu den klaren Gewinnern des Jahres 2021. Der Titel komme auf eine Performance seit Jahresanfang von satten +135 Prozent. Auch in der jüngsten Tech-Korrektur habe die Aktie durch relative Stärke geglänzt und befinde sich momentan unweit ihres Rekordhochs. Und dafür gebe es gute Gründe.Im dritten Quartal habe Fortinet einen Umsatzsprung von 33 Prozent auf 867,2 Millionen Dollar und ein Billings-Wachstum von 42 Prozent auf 1,06 Milliarden Dollar gemeldet. Der Nettogewinn habe um 20 Millionen Dollar gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden können (165,9 Millionen). Die operative Marge habe bei 26 Prozent gelegen.Dabei habe das Unternehmen sowohl in der Produktsparte (+51%) als auch in der Servicesparte (+26%) zugelegt. Wichtig: Das Kernprodukt des Konzerns, die Firewall FortiGate, werde nach wie vor sehr stark nachgefragt. Bei den High-End-Geräten hätten Wachstumsraten von fast 40 Prozent erzielt werden können. Insgesamt habe das Unternehmen über 3.000 FortiGate-Deals mit einem Volumen von über 50.000 Dollar abgeschlossen, 800 Deals mehr als noch im Vorjahr.Ein großes Highlight in den letzten Tagen sei der Aufstieg von Fortinet in den bedeutendsten Technologieindex Nasdaq 100 gewesen. "Fortinet hat in den letzten zwei Jahrzehnten die Entwicklung von Cybersicherheitsinnovationen angeführt und ist führend bei der nächsten Generation von Sicherheitslösungen. [...] Die Aufnahme in den Nasdaq 100 ist ein weiterer Beweis für die Erfolge und zukünftigen Wachstumschancen von Fortinet", habe Ken Xie, Gründer und CEO von Fortinet, kommentiert.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link