Die Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB) ist ein führender konzernunabhängiger Entwickler von qualitativ hochwertigen Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer Arzneimittel, sogenannten Biosimilars. Dabei fokussiert sich das Unternehmen auf Therapien in der Ophthalmologie und Immunologie sowie auf weitere wichtige chronische Erkrankungen und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der technischen Entwicklung bis zur klinischen Phase III sowie der Erstellung der Zulassungsunterlagen ab. Mit seinen Biosimilars leistet Formycon einen bedeutenden Beitrag, um möglichst vielen Patienten den Zugang zu wichtigen und bezahlbaren Arzneimitteln zu ermöglichen. Derzeit hat Formycon vier Biosimilars in der Entwicklung. (Stand: Oktober 2018) (11.10.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Formycon-Aktienanalyse von SRH AlsterResearch:Oliver Drebing, Aktienanalyst von SRH AlsterResearch, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kaufvotum für die Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB).Formycon habe im Rahmen der Berichterstattung zu H1/2019 den Zeitplan für das Entwicklungsportfolio entsprechend der Formulierungen vom Mai bestätigt. Demnach stehe die Einreichung der Zulassungsunterlagen für FYB201 bei der FDA als Biologics License Application (BLA) unmittelbar an (Anfang Q4/2019). Das von Formycon entwickelte Arzneimittel solle nach Ablauf des U.S.-Exklusivvermarktungsrechts für Ranibizumab im Juni 2020 in der Indikation feuchte AMD (Gefäßerkrankung des Auges) sowie allen anderen Indikationen des Referenzproduktes (Handelsname: Lucentis) zu den ersten Biosimilars auf dem Markt gehören. Die Einreichung beim europäischen Pendant, der EMA, sei für Q1/2020 vorgesehen. Bei planmäßigem Verlauf würde die Zulassung in den USA und in der EU jeweils 2021 erfolgen. Ein Markteintritt in den USA wäre ab 2021 möglich, in der EU (analog zum Ablauf der Exklusivvermarktungsrechte für Ranibizumab) ab 2022.Über eine Barkapitalerhöhung Ende März 2019 (HR-Eintrag: 10. April) sei ein Bruttoemissionserlös von EUR 17,26 Mio. erzielt worden. Verwendet würden die Mittel zur Weiterentwicklung eigener Biosimilarprojekte. Die Privatplatzierung sei zu einem Ausgabebetrag von EUR 29,90 erfolgt, die Erhöhung des Grundkapitals habe 6,1% entsprochen. Per 30. Juni 2019 seien aus dem eingeworbenen Kapital Mittel von EUR 5,00 Mio. zugeflossen, die Einzahlung des Agio (EUR 12,26 Mio.) habe noch ausgestanden. Durch Einspringen der Wendeln & Cie. KG des langjährigen Ankeraktionärs und Aufsichtsrats Peter Wendeln sei die Transaktion erfolgreich abgeschlossen worden (Vereinbarung Ende Juni).Der operative Cash flow habe sich für H1/2019 mit EUR -4,16 Mio. errechnet (ohne das in der Kapitalflussrechnung einbezogene Agio der Barkapitalerhöhung). Eine Auszahlung von EUR 4,7 Mio. sei im Berichtszeitraum als weitere Einlage auf das FYB202-Joint Venture erfolgt (Anteil Formycon: 24,9%, Mehrheitsanteil bei Aristo Pharma). Formycon habe per 30. Juni Zahlungsmittel von EUR 7,96 Mio. ausgewiesen - wohlgemerkt vor Vereinnahmung des Agio aus der vollzogenen Kapitalerhöhung. Unter Einbeziehung kurzfristiger Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von EUR 7,56 Mio. habe sich die Liquidität auf EUR 15,52 Mio. belaufen (per Ultimo 2018: EUR 17,48 Mio.).Auslizenzierungen hätten Formycon in die Lage versetzt, FYB201 (2013 auslizenziert an Bioeq IP) und FYB203 (2015 auslizenziert an Santo Holding) innenfinanziert bis zur Zulassung weiterzuentwickeln. FYB202, 2017 eingebracht in das Joint Venture, werde voraussichtlich in Kürze (ab Mitte 2019) in die klinische Phase-I eintreten.Die Formycon-Aktie sollte bereits kurzfristig von einem ereignisreichen Newsflow profitieren. Die Einreichung der Zulassungsunterlagen für FYB201 bei der FDA als Biologics License Application (BLA) stehe unmittelbar an (Anfang Q4/2019).Oliver Drebing, Aktienanalyst von SRH AlsterResearch, bestätigt das Kursziel von EUR 43 und leitet für die im Börsensegment Scale notierte Aktie unverändert das Anlageurteil "kaufen" ab. (Analyse vom 10.10.2019)