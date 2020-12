Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI TS GmbH, raten die Formycon-Aktie weiterhin zu verkaufen. (Analyse vom 23.12.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Formycon-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Formycon-Aktie:

63,80 EUR -2,74% (23.12.2020, 12:48)



Tradegate-Aktienkurs Formycon-Aktie:

64,00 EUR -0,93% (23.12.2020, 13:15)



ISIN Formycon-Aktie:

DE000A1EWVY8



WKN Formycon-Aktie:

A1EWVY



Ticker-Symbol Formycon-Aktie:

FYB



Kurzprofil Formycon AG:



Die Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB) ist ein führender konzernunabhängiger Entwickler qualitativ hochwertiger biopharmazeutischer Arzneimittel, insbesondere Biosimilars. Dabei fokussiert sich das Unternehmen auf Therapien in der Ophthalmologie und Immunologie sowie auf weitere wichtige chronische Erkrankungen und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der technischen Entwicklung bis zur klinischen Phase III sowie der Erstellung der Zulassungsunterlagen ab. Mit seinen Biosimilars leistet Formycon einen bedeutenden Beitrag, um möglichst vielen Patienten den Zugang zu wichtigen und bezahlbaren Arzneimitteln zu ermöglichen. Derzeit hat Formycon vier Biosimilars in der Entwicklung. Basierend auf der umfangreichen Erfahrung in der Entwicklung biopharmazeutischer Arzneimittel, arbeitet das Unternehmen zudem an der Entwicklung von antikörperbasierten COVID-19 Wirkstoffen. (23.12.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Formycon-Aktienanalyse von der EQUI TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB).Ein hochrangiges, akademisch-industrielles Konsortium entwickle seit Q1/20 einen AB gegen SARS-CoV-2. Die Präklinische Daten - komplettiert insbesondere um die Sicherheitsaspekte - würden in Kürze erwartet, würden die Analysten in ihrem jüngsten Bericht schreiben.Abhängig vom Ergebnis der präklinischen Phase, könnte die klinische Prüfung im weiteren Verlauf von 2021 eingeleitet werden.Im Rennen gegen die Zeit und den Wettbewerb würde das Investment schnell wachsende zweistellige Millionen-Beträge (Liquide Mittel per 30.09.20: EUR 19 Mio.) einfordern, die komfortable Finanzposition beenden und nach Auffassung der Researcher durchaus eine Kapitalerhöhung nötig machen würden.FYB stehe vor der Entscheidung ihr Geschäftsmodell spürbar zu ändern - nicht mehr ausschließlich der Nachbau von Antikörpern (AB), sondern eine AB-Therapie-Eigenentwicklung (FYB207) könnte ergänzend dazustoßen.Unterdessen sei der Wettbewerb bei COVID-19 Medikamenten sehr aktiv. Über 210 Projekte zähle die CARE Initiative. Von den ca. 55 Antikörperprojekten, seien aktuell über 15 weit fortgeschritten (in Phase 2 oder Phase 2/3).Eine potenzielle Weiterführung des Projektes FYB207 in Richtung Klinik unterstellt, sei die EQUI.TS-Schätzung angehoben worden. Die Anlageempfehlung sei weiterhin vorsichtig formuliert worden, denn die Weiterführung des jungen Projekts sei keineswegs sicher und die Bewertung sei bereits sehr hoch.