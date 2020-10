Börsenplätze Formycon-Aktie:



Die Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB) ist ein führender konzernunabhängiger Entwickler von qualitativ hochwertigen Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer Arzneimittel, sogenannten Biosimilars. Dabei fokussiert sich das Unternehmen auf Therapien in der Ophthalmologie und Immunologie sowie auf weitere wichtige chronische Erkrankungen und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der technischen Entwicklung bis zur klinischen Phase III sowie der Erstellung der Zulassungsunterlagen ab. Mit seinen Biosimilars leistet Formycon einen bedeutenden Beitrag, um möglichst vielen Patienten den Zugang zu wichtigen und bezahlbaren Arzneimitteln zu ermöglichen. Derzeit hat Formycon vier Biosimilars in der Entwicklung. (Stand: Oktober 2018). (13.10.2020/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Formycon-Aktienanalyse von Analyst Oliver Drebing von der Nord LB:Oliver Drebing, Analyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Biopharma-Unternehmens Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB).Formycon habe unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals eine Barkapitalerhöhung beschlossen und die Zeichnung von 1,0 Mio. neuen Aktien durch die Active Ownership Gruppe(AOC) im Rahmen einer Privatplatzierung bekannt gegeben. AOC sei eine unabhängige, eigentümergeführte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz Luxemburgund werde als strategischer Investor 9,1% der künftig 11,0 Mio. Formycon-Aktien halten. Die Platzierung sei zu einem Ausgabebetrag von EUR 25,75/Aktie erfolgt. Der Abschlag zum Durchschnittskurs der fünf vorangegangenen Börsentage habe bei rund 12% gelegen. Brutto würden Formycon Barmittel von EUR 25,75 Mio. zufließen.Formycon habe eine Barkapitalerhöhung beschlossen und die Zeichnung von 1,0 Mio. neuen Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung bekannt gegeben(bisherige Aktienanzahl: 10,0 Mio.). Der Ausgabebetrag von EUR 25,75/Aktie entspreche gegenüber dem Kursziel des Analysten von EUR 38,00 einem Abschlag von 32,2% (rechnerische Verwässerung: EUR 1,11/Aktie). Jedoch gewinne Formycon über die kommunizierte Mittelallokation in signifikantem Maße Wertsteigerungspotenzial hinzu. Der zusätzliche finanzielle Spielraum diene der Überführung der Biosimilar-Pipeline in spätere Entwicklungsstadien, als es zuvor möglich gewesen sei. Die Emission werde in diesem Sinne insbesondere bereits dem Biosimilar-Projekt FYB206 (Molekül/Wirkstoffindikation bislang nicht offengelegt) zugutekommen, das sich aktuell in der präklinischen Phase befinde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Formycon AG": Keine vorhanden.