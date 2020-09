Börsenplätze Formycon-Aktie:



Kurzprofil Formycon AG:



Die Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB) ist ein führender konzernunabhängiger Entwickler von qualitativ hochwertigen Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer Arzneimittel, sogenannten Biosimilars. Dabei fokussiert sich das Unternehmen auf Therapien in der Ophthalmologie und Immunologie sowie auf weitere wichtige chronische Erkrankungen und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der technischen Entwicklung bis zur klinischen Phase III sowie der Erstellung der Zulassungsunterlagen ab. Mit seinen Biosimilars leistet Formycon einen bedeutenden Beitrag, um möglichst vielen Patienten den Zugang zu wichtigen und bezahlbaren Arzneimitteln zu ermöglichen. Derzeit hat Formycon vier Biosimilars in der Entwicklung. (Stand: Oktober 2018). (23.09.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hannover (www.aktiencheck.de) - Formycon-Aktienanalyse von Analyst Oliver Drebing von der NORD LB:Oliver Drebing, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Biopharma-Unternehmens Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB).Das bayerische Unternehmen habe bei den drei spätphasigen Projekten zuletzt, gerade auch über die letzten Wochen, wichtige Fortschritte erzielt (positiver Höhepunkt: FYB203 mit Start von Phase-III), so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Kurzfristig rechne Drebing damit, dass auch für FYB202 der Beginn der Phase-III-Studie bekanntgegeben werde. Ein viertes Biosimilar-Projekt, die Entwicklung von FYB206 (Molekül und entsprechend die jeweilige Wirkstoffindikation bislang nicht offengelegt), befinde sich derzeit in der präklinischen Phase. Mit FYB207 verfolge Formycon zudem einen Ansatz für ein antikörperbasiertes Covid-19-Medikament.Oliver Drebing, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Formycon-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 38 Euro. (Analyse vom 06.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der SRH AlsterResearch AG nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Formycon AG: 2e Die SRH AlsterResearch AG oder eine Tochtergesellschaft hat eine Vereinbarung mit dem Emittenten über Analyseerstellung.