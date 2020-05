Xetra-Aktienkurs Formycon-Aktie:

Kurzprofil Formycon AG:



Die Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB) ist ein führender konzernunabhängiger Entwickler von qualitativ hochwertigen Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer Arzneimittel, sogenannten Biosimilars. Dabei fokussiert sich das Unternehmen auf Therapien in der Ophthalmologie und Immunologie sowie auf weitere wichtige chronische Erkrankungen und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der technischen Entwicklung bis zur klinischen Phase III sowie der Erstellung der Zulassungsunterlagen ab. Mit seinen Biosimilars leistet Formycon einen bedeutenden Beitrag, um möglichst vielen Patienten den Zugang zu wichtigen und bezahlbaren Arzneimitteln zu ermöglichen. Derzeit hat Formycon vier Biosimilars in der Entwicklung. (Stand: Oktober 2018) (07.05.2020/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Formycon-Aktienanalyse von der EQUI TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB) von "verkaufen" auf "halten" herauf.FYB habe große Erfahrung in der Überführung von Antikörpern und antikörperbasierten Therapien in die späte Phase der klinischen Entwicklung. In einem hochrangigen, akademischen und industriellen Konsortium habe FYB begonnen biologische COVID-19 Arzneimittel zu entwickeln. Mittels der klinisch validierter Technologieplattformen würden SARS-CoV-2 blockierenden, antikörperbasierten (bisher acht) Wirkstoffe für potenzielle, antikörperbasierte Proteinarzneimittel gescreent. Die Ergebnisse der präklinischen Entwicklung würden für das Q4/20 erwartet. Die lange Halbwertszeit dieser großen Moleküle könnte schließlich eine wichtige Option in der Bekämpfung der noch lange nicht besiegten COVID-19-Pandemie darstellen.Die Umsetzung dieses innovativen Projektes werde laut Vorstand keine Auswirkungen auf die laufenden Biosimilar-Programme haben. Die EQUI.TS-Schätzung habe Bestand. Das Chance-/Risiko-Profil verbessere sich, so die Fachanalysten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Formycon-Aktie: