Die Ford Motor-Aktie bleibt ein Kandidat für die Watchlist, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.07.2021)



Kurzprofil Ford Motor Company:



Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller. Die Gesellschaft entwirft, plant, produziert und vertreibt eine breite Palette an Fahrzeugen unter den bekannten Marken Ford und Lincoln. Weltweit beliebte Modelle im Segment Kleinwagen sind der Ford Focus und der Ford Fiesta. (29.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ford Motor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Autobauer Ford habe im zweiten Quartal allen Widrigkeiten zum Trotz einen mittleren dreistelligen Millionengewinn erzielt. Zudem gebe das Traditionsunternehmen bei der Umsetzung seiner E-Auto-Pläne weiter Vollgas. An der Börse hätten die Anleger mit Begeisterung auf das jüngste Zahlenwerk reagiert.Konkret habe Ford am Mittwochabend nach US-Börsenschluss einen Umsatzanstieg um 38 Prozent auf 26,8 Milliarden Dollar veröffentlicht. Gleichzeitig habe das US-Unternehmen einen Gewinn in Höhe von 561 Millionen Dollar und damit rund 50 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum erzielt. Allerdings habe damals hatte ein milliardenschwerer Buchungseffekt die coronabedingt stark belastete Bilanz ins Plus gehievt.Im Vorfeld der Zahlenvorlage hätten Analysten Erlöse in Höhe von 22,9 Milliarden Dollar und einen Verlust in Höhe von rund 200 Millionen Dollar erwartet. Die Prognosen der von Bloomberg befragten Marktbeobachter habe Ford damit klar übertroffen.Obwohl auch Ford im bisherigen Jahresverlauf die globale Chipknappheit gespürt habe, habe der Autobauer die Jahresprognose für den Betriebsgewinn um 3,5 Milliarden Dollar auf neun bis zehn Milliarden Dollar im laufenden Jahr angehoben. Der Konzern gehe dank einer verbesserten Versorgungslage mit Halbleiterprodukten davon aus, in der zweiten Jahreshälfte 30 Prozent mehr Autos zu fertigen als in den ersten beiden Quartalen. Vor Veröffentlichung des Quartalsberichts hätten Analysten mit rund acht Milliarden Dollar Gewinn kalkuliert.Auf Angriff fahre Ford zudem beim Thema "E-Auto": Laut Unternehmensangaben sei der Mustang Mach-E nach Verkaufszahlen in den USA bereits die Nummer Zwei im SUV-Segment. Bemerkenswert: Das Modell sei erst seit sieben Monaten am Markt und kürzlich von der Zeitschrift Car and Driver zum "Elektrofahrzeug des Jahres" gekürt worden.Mit dem Ford Maverick wolle der Autobauer zudem einen Fünfsitzer-Pickup mit einem Basispreis von unter 20.000 Dollar auf die Straße bringen, obendrein sei eine Elektroversion des Offroad-Klassikers Ford Bronco in Arbeit.An der Börse seien die Quartalszahlen gut angekommen: Am Donnerstag habe die Ford-Aktie im frühen US-Handel rund vier Prozent fester bei 14,38 Dollar notiert. Damit dürften die Papiere Kurs auf den GD50 bei 14,43 Dollar nehmen, gelinge ein Sprung drüber, liefere die Aktie ein frisches Kaufsignal.Mit den starken Quartalszahlen habe Ford die Erwartungen klar übertroffen, zudem stimme der Ausblick optimistisch.