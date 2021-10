Tradegate-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:

Kurzprofil Ford Motor Company:



Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller. Die Gesellschaft entwirft, plant, produziert und vertreibt eine breite Palette an Fahrzeugen unter den bekannten Marken Ford und Lincoln. Weltweit beliebte Modelle im Segment Kleinwagen sind der Ford Focus und der Ford Fiesta. (28.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ford Motor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der zweitgrößte US-Autobauer Ford habe im dritten Quartal trotz der weltweiten Chipkrise besser als erwartet abgeschnitten und seine Gewinnziele angehoben. Für das Gesamtjahr 2021 sei nun mit einem bereinigten Betriebsergebnis zwischen 10,5 Milliarden und 11,5 Milliarden Dollar (9,9 Milliarden Euro) zu rechnen, habe Ford am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitgeteilt. Die bisherige Prognose habe bei maximal zehn Milliarden Dollar gelegen. Die Aktie habe nachbörslich zunächst mit einem Kurssprung um fünf Prozent reagiert.Im vergangenen Vierteljahr seien Gewinn und Umsatz angesichts der durch den Halbleiter-Mangel geschwächten Produktion zwar stark gesunken, aber weniger als von Analysten angenommen. Ford habe zudem erklärt, dass sich die Versorgungslage inzwischen deutlich entspannt habe. Unter dem Strich habe das Unternehmen im Quartal 1,8 Milliarden Dollar verdient und damit rund 600 Millionen weniger als vor einem Jahr, als der US-Automarkt ein Comeback nach dem ersten Corona-Schock gefeiert habe. Die konzernweiten Erlöse seien um fünf Prozent auf 35,7 Milliarden Dollar zurückgegangen.Die Aktie von Ford habe vor kurzem ein neues Mehrjahreshoch markieren können. Investierte Anleger können die Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Ford Motor-Aktie. (Analyse vom 28.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ford Motor-Aktie: