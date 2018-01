NYSE-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:

Kurzprofil Ford Motor Company Corp.:



Die Ford Motor Company Corp. (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) ist einer der führenden Auto-Hersteller der Welt.



Die Ford Motor Company Corp. wurde 1903 in Detroit von Henry Ford, dem Erfinder der Fließband-Produktion, gegründet. Unternehmenssitz der Ford Motor Company Corp. ist Dearborn, USA. (26.01.2018/ac/a/n)

London (www.aktiencheck.de) - Ford Motor-Aktienanalyse von Analyst Brian A. Johnson und Dan Levy von Barclays:Brian A. Johnson und Dan Levy, Analysten von Barclays, halten in einer aktuellen Aktienanalyse an ihrem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des US-Autobauers Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) fest.Man müsse vielleicht 18 bis 24 Monate warten, bevor die Ford-Story wieder aufregend sei, so die Analysten der britischen Investmentbank in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Fords Telefonkonferenz zu den Q4-Zahlen habe die Annahmen bekräftigt, dass der US-Autokonzern einen langen Weg vor sich habe - so wie die Mullaly-Ära vor einem Jahrzehnt mehrere Jahre gebraucht habe, um Früchte zu tragen. Ford müsse mit Blick auf die neu definierte Strategie für Autonomes Fahren und Elektrifizierung viel investieren. Die Barclays-Analysten würden bezweifeln, dass der Ausblick für 2018 noch steigen werde. Sie hätten ihre EPS-Schätzungen teilweise angepasst.Brian A. Johnson und Dan Levy, Analysten von Barclays, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "equel-weight"-Votum für die Ford Motor-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 13 USD bestätigt. (Analyse vom 25.01.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:9,40 EUR +0,64% (26.01.2018, 10:48)Tradegate-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:9,38 EUR +0,43% (26.01.2018, 10:53)