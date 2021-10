Ob der Football-Fan damit einen guten Tausch gemacht habe, da würden die Meinungen auseinander gehen. Laut Ken Goldin vom auf Sport-Memorabilien spezialisierten Auktionshaus Goldin könne der Ball eines Tages gut und gerne 500.000 bis 900.000 Dollar wert sein. Bullishe Stimmen aus der Kryptobranche würden dagegenhalten und auf das langfristige Kurspotenzial des Bitcoin verweisen. Kennedy müsse den geschenkten Bitcoin nur lange genug halten.



Nach dem Allzeithoch in der Vorwoche bleibe der Bitcoin im Konsolidierungsmodus, könne dabei aber bislang die 60.000er Marke verteidigen. Chartbild, Fundamentaldaten und das Stock-to-Flow-Modell würden zudem auf eine baldige Fortsetzung der Rekordfahrt hoffen lassen. Die langfristige Kaufempfehlung des "Aktionär" gelte daher weiterhin.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Star-Quarterback, Tom Brady von den Tampa Bay Buccaneers, hat im Spiel gegen die Chicago Bears am Sonntag seinen 600. Touchdown-Pass geworfen - so viele wie kein anderer Spieler in der Geschichte der NFL, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Den historischen Ball hätte er anschließend jedoch fast verloren - und nun unter anderem gegen einen Bitcoin zurückgetauscht.Kurz vor Ende des ersten Viertels im Spiel gegen die Bears werfe Buccaneers-Quarterback, Tom Brady, einen Pass auf Wide Receiver, Mike Evans, am Rand der gegnerischen Endzone - Touchdown. Eigentlich ein unspektakulärer Spielzug, mit dem die Bucs ihre Führung auf 0:20 ausbauen würden - und doch einer für die Geschichtsbücher.Es sei Bradys 600. Touchdown-Pass und damit ein neuer NFL-Rekord gewesen. Dann jedoch die Panne: Passempfänger Evans, der sich der historischen Bedeutung des Passes offenbar gar nicht bewusst gewesen sei, habe den Ball direkt danach an Buccaneers-Fan, Byron Kennedy, im Publikum hinter der Endzone verschenkt.Außerdem habe Brady noch einen Bitcoin obendrauf gelegt. "Hey @FTX_Official, lasst uns einen Tausch machen Geben wir dem Kerl einen Bitcoin", habe er bei Twitter (ISIN US90184L1026/ WKN A1W6XZ) geschrieben. Knapp 62.000 Dollar habe ein Bitcoin zu diesem Zeitpunkt gekostet - Peanuts für den Multimillionär und überdies wohl nicht ganz uneigennützig: Brady sei der Markenbotschafter und Werbegesicht der Kryptobörse FTX.