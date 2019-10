NYSE-Aktienkurs Fitbit-Aktie:

Kurzprofil Fitbit Inc.:



Fitbit Inc. (ISIN: US33812L1026, WKN: A14S7U, Ticker Symbol: 5FB, NYSE-Ticker-Symbol: FIT) ist ein Anbieter von Produkten aus den Bereichen Gesundheit und Fitness (Fitbit Zip, Fitbit One, Fitbit Flex, Fitbit Charge, Fitbit Charge HR, Fitbit Surge und Aria). Die Fitbit-Plattform vereine vernetzte Gesundheits- und Fitnessgeräte mit Software und Dienstleistungen. Die vor allem vertriebenen Armbänder werden zur Aufzeichnung der Aktivitäten des Trägers im Tagesverlauf eingesetzt. (28.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fitbit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Fitbit Inc. (ISIN: US33812L1026, WKN: A14S7U, Ticker Symbol: 5FB, NYSE-Ticker-Symbol: FIT) unter die Lupe.Die Fitbit-Aktie rase satte 33% nach oben. Ursache für die Kursexplosion sei ein Exklusiv-Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, laut dem der Google den kleinen Wearable-Hersteller übernehmen wolle. Der US-Internetgigant habe zwar wie die anderen Tech-Riesen Apple und Samsung Smartphones im Angebot, doch Wearables wie Smartwatches oder Fitnessarmbänder würden noch im Portfolio fehlen. Noch sei unklar, ob tatsächlich ein Deal zustandekomme oder zu welcher Höhe eine Übernahme stattfinden könnte, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Fitbit-Aktie:5,125 Euro +31,60% (29.08.2019, 22:01)