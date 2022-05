Anleger sollten bei einer Investition im Hinterkopf haben, dass Hendrik Fisker mit der Firma Fisker Automotive im Jahr 2012 schon einmal große Pläne verfolgt habe - und damit eine Bauchlandung hingelegt habe. High Risk!



Wer das Risiko eines Einzelinvestments in Fisker nicht eingehen und breiter streuen möchte, der könne in den E-Mobilität Newcomer-Index investieren. Mit dem Faktor-1-Zertifikat (WKN: MA4V6W) habe der Anleger die Möglichkeit, eins zu eins an der Entwicklung des Index teilzuhaben. (Analyse vom 05.05.2022)



Herr Bernd Förtsch, Verleger und Eigentümer der Börsenmedien AG, hält mittelbar eine wesentliche Beteiligung an der flatex AG, deren Tochtergesellschaft flatex Bank AG unter der Marke flatex Online-Brokerage betreibt.



Börsenplätze Fisker-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fisker-Aktie:

9,837 EUR -1,08% (05.05.2022, 10:59)



NYSE-Aktienkurs Fisker-Aktie:

10,54 USD +3,84% (04.05.2022)



ISIN Fisker-Aktie:

US33813J1060



WKN Fisker-Aktie:

A2P9A3



NYSE-Ticker-Symbol Fisker-Aktie:

FSR



Kurzprofil Fisker Inc.:



Fisker Inc. (ISIN: US33813J1060, WKN: A2P9A3, NYSE Ticker-Symbol: FSR), ehemals Spartan Energy Acquisition Corp., ist ein Automobilunternehmen. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Elektrofahrzeuge. Fisker bietet auch Mobilitätslösungen an. Sein Produkt Fisker Ocean, ein elektrisches Sport Utility Vehicle (SUV), steht den Verbrauchern über ein Leasingpaket zur Verfügung. (05.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fisker-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Fisker Inc. (ISIN: US33813J1060, WKN: A2P9A3, NYSE Ticker-Symbol: FSR) unter die Lupe.Fisker sorge mit der Bekanntgabe eines neuen Elektro-Modells für Gesprächsstoff an der Wall Street. Das Elektroauto-Start-up wolle mit dem Projekt Ronin in neue Dimensionen in Sachen Reichweite vorstoßen. Sei die Aktie eine Spekulation wert?Fisker habe sein drittes Produkt angekündigt. Der neue Stromer solle die Produktpalette um einen Hightech-GT-Sportwagen erweitern. Das Project Ronin solle nach dem Fisker Ocean und dem Fisker PEAR das dritte Fahrzeug aus der Feder von CEO Hendrik Fisker werden.Klappern gehöre in der E-Mobility-Szene bekanntlich zum Handwerk. Deshalb nehme Hendrik Fisker in Bezug auf das Projekt Ronin auch kein Blatt vor den Mund: Der CEO wolle mit seinem Team das Auto so aufbauen, dass es die größte Reichweite eines Serien-Elektrofahrzeugs mit ultimativer Höchstleistung biete.Zur Erinnerung: Bislang sei der Lucid Dream Air mit einer Reinweite von 836 Kilometern mit einer einzigen Ladung das Maß aller Dinge.Fisker sei eines der Elektroauto-Start-Ups, das noch kein einziges Fahrzeug hergestellt habe und in naher Zukunft voraussichtlich auch Milliarden von Dollar verbrennen werde. Dennoch werde die Firma von Hendrik Fisker von einigen Analysten als heiße Spekulation gesehen.Der E-Mobility-Hype jedoch habe die Vorzeichen geändert: Das US-Elektroauto-Start-up sei in Folge des geglückten Börsengangs mit Geld nur so überschüttet worden.Fisker werde in naher Zukunft das Model Fisker Ocean zusammen mit dem Partner Magna International bauen. Damit habe sich Fisker einen starken Partner gesichert, der viele typische "OEM"-Hürden überwinde. Auf der anderen Seite ermögliche es Fisker, die Kontrolle über Schlüsselbereiche innerhalb der Software, der Benutzeroberfläche und des Designs zu behalten.Die Branche boome. Mehr und mehr Elektroauto-Hersteller würden ihre Stromer ausrollen. Es gelte sich zu positionieren und mit guten Produkten zu punkten. Entscheidend bleibe der Fokus auf die Software, die im Auto verbaut werde. Schaffe Fisker die Bekanntheit zu steigern sowie den Roll Out Ende 2022, könnte die Aktie noch für eine Überraschung gut sein.