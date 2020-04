Bonn (www.aktiencheck.de) - Südafrikas Regierung hat ein Fiskalpaket im Umfang von 500 Milliarden Rand beschlossen (zehn Prozent des BIP, umgerechnet circa 25 Milliarden Euro), so die Analysten von Postbank Research.



200 Milliarden ZAR (Südafrikanischer Rand) sollten auf Kreditgarantien, 140 Milliarden ZAR auf Maßnahmen zum Schutz von Beschäftigung und Einkommen entfallen. Wie auch in vielen anderen Ländern sehe das Paket damit jedoch größer aus, als es tatsächlich sei. Für einen (Groß-) Teil der Garantien müsse die Regierung am Ende des Tages möglicherweise gar nicht einstehen. Vom übrigen Betrag sollten 130 Milliarden ZAR durch eine "Re-Priorisierung" von bestehenden Fiskalausgaben verfügbar gemacht werden und seien damit keine zusätzlichen Ausgaben. Aber auch der späte Zeitpunkt des Beschlusses - fast einen Monat nach Beginn der wirtschaftlichen Belastungen durch umfangreiche Abschottungsmaßnahmen - schüre Sorgen, dass Südafrika zur Überwindung der Corona-Pandemie und ihrer wirtschaftlichen Folgen noch nicht genug getan habe.



Als Problem werde sich der enge finanzpolitische Spielraum erweisen, nachdem das Haushaltsdefizit bereits aufgrund der bisher ergriffenen Maßnahmen 2020 bis auf rund 15 Prozent anschwellen könnte. Vermutlich werde Südafrika daher unter anderem auf IWF-Hilfen zurückgreifen, während auch weitere geldpolitische Maßnahmen nicht ausgeschlossen seien. Nach Verlusten zum EUR von über 20 Prozent in diesem Jahr sehe die Postbank aber kein weiteres Abwärtspotenzial für den ZAR. (23.04.2020/ac/a/m)



